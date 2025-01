St. Pauli wohl ohne Winterabgänge - Weißhaupt-Leihe fix

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist FC St. Pauli drohen in der Wintertransferperiode wohl keine schwerwiegenden Abgänge. «Für den Moment planen wir es nicht. Wir planen eher, dass wir mit der Gruppe auch die Rückrunde bestreiten. Plus das, was vielleicht noch dazukommt», sagte Sportchef Andreas Bornemann bei einer Medienrunde. Der 53-Jährige schränkte jedoch ein: «Aber man kann das zum jetzigen Zeitpunkt so früh im Januar noch nicht ausschließen.»

Die Hamburger wollen sich indes aber noch weiter verstärken. Nach dem am Neujahrstag verkündeten Leihtransfer des US-amerikanischen defensiven Mittelfeldspielers James Sands (24) ist der seit längerem erwartete Leihwechsel des Offensivspielers Noah Weißhaupt (23) vom Ligakonkurrenten SC Freiburg perfekt. Der Kiez-Club nannte in der Mitteilung keine Angaben zur Laufzeit. Mehrere Hamburger Medien berichteten jedoch zuvor von einer Laufzeit bis zum Saisonende.

Schon vor zwei Jahren hatte sich der Club mit Weißhaupt beschäftigt. «Er verfügt über viel Erfahrung auf Bundesliga-Niveau, weshalb wir davon überzeugt sind, dass er direkt eine gute Rolle bei uns spielen wird», wurde Bornemann in der Mitteilung zitiert.

Bornemann: «Mannschaft hat mich keine Minute enttäuscht»

Die Hanseaten stehen mit 14 Punkten auf dem 14. Tabellenrang, vier Zähler vor dem 1. FC Heidenheim auf dem Abstiegsrelegationsrang. Grundsätzlich zeigte sich Bornemann zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf des Aufsteigers. «Die Mannschaft hat mich keine Minute enttäuscht in der Halbserie. Nicht einmal», sagte der Sportchef.