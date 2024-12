St.-Pauli-Trainer: Kapitän Irvine spielt mit Verletzung

Hamburg (dpa) – Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli geht stark angeschlagen in das letzte Spiel des Jahres beim VfB Stuttgart. Acht Spieler sind ohnehin längerfristig verletzt. Dazu hat Abwehrchef Eric Smith seit dieser Woche Probleme an der Wade. Und dann gab Trainer Alexander Blessin bei seiner Pressekonferenz zum VfB-Spiel (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) auch noch zu, dass Kapitän Jackson Irvine «seit zwei Wochen mit einer Verletzung spielt».

Zu den Hintergründen sagte Blessin: «Ich habe gar nicht gewusst, dass es den Muskel gibt. Das ist ein tiefliegender Muskel, der ihn nicht so behindert. Das ist nervig und bei bestimmten Bewegungen zieht es. Es ist aber nicht so, dass wir Gefahr laufen, dass er länger ausfällt, wenn er spielt.»

Der australische Nationalspieler brauche aber auf jeden Fall die zehntägige Winterpause nach dem Stuttgart-Spiel, um diese muskulären Probleme auszukurieren, sagte sein Coach.

«Er geht immer bis ans Maximum. Er macht alles für die Mannschaft», sagte Blessin. «Ich will jetzt echt nicht rumheulen oder ein Alibi geben. Aber was Jacko in diesem Jahr schon an Kilometern gefressen hat – nicht nur im Flugzeug, sondern auch auf dem Platz – das ist nicht nur absolut erwähnenswert, sondern da muss man auch den Hut vor ziehen.»