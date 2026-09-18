Die Buffalo Bills spielen erstmals in ihrem neuen Stadion - und bringen die Fans früh zum Jubeln. Die Detroit Lions haben zu wenig entgegenzusetzen. Dabei erzielt ein Deutscher sogar zwei Touchdowns.

Buffalo (dpa) – Zwei weitere Touchdowns von Amon-Ra St. Brown haben die erste Saisonniederlage der Detroit Lions in der NFL nicht verhindern können. Der Deutsch-Amerikaner unterlag mit seinem Team den Buffalo Bills zum Start in die zweite Woche der Saison 31:41.

St. Brown kommt nach zwei Spielen nun schon auf vier Touchdowns. Bereits beim Auftaktsieg nach Verlängerung gegen die New Orleans Saints hatte er zwei Touchdowns erzielt. Die Bills hatten ihre Auftaktpartie gegen die Houston Texans ebenfalls gewonnen.

Für die Bills war der Heimsieg ein gelungener Start in eine neue Ära: Das Duell mit den Lions war das erste Heimspiel im Highmark Stadium, das mit rund 60.000 Zuschauern Fassungsvermögen das kleinste NFL-Stadion ist.

«Sie haben uns dazu gezwungen, bis zum Ende zu kämpfen», sagte Quarterback Josh Allen. «Wir werden hier eine lange Zeit sein, ich hoffe, die Fans haben das genossen.»

Als die Fans der Bills zum ersten Mal einen Touchdown bejubeln konnten, waren im ersten Viertel noch keine sechs Minuten gespielt. In zehn Spielzügen führte Allen die Bills in die Endzone und legte damit den Grundstein für den Sieg. Bis die Lions erstmals punkteten, stand es bereits 21:0.

St. Brown in der ersten Halbzeit nahezu unsichtbar

St. Browns erster Touchdown in der zweiten Halbzeit verkürzte den Rückstand beim 17:27 zwischenzeitlich auf zehn Punkte. Nach dem zweiten Touchdown und dem folgenden Extrapunkt stand es 31:41, bei 102 Sekunden Restspielzeit war die Partie aber praktisch gelaufen. Der 26-Jährige beendete den Abend mit zwei Touchdowns, 142 Yards Raumgewinn und neun gefangenen Pässen. In der ersten Halbzeit war St. Brown noch fast überhaupt nicht eingebunden gewesen und hatte lediglich zwei Pässe zugespielt bekommen.