Amon-Ra St. Brown bleibt mit den Detroit Lions auf Erfolgskurs: Beim sechsten Sieg in Serie erzielt der deutsche Football-Star einen Touchdown. Die 49ers gewinnen in Mexiko das Spitzenspiel der NFL.

Detroit (dpa) – Die Detroit Lions um den deutschen Football-Star Amon-Ra St. Brown bleiben eines der aktuell besten Teams der NFL. Durch einen 31:21 (10:7)-Heimerfolg über die Tampa Bay Buccaneers fuhren die Lions ihren sechsten Sieg nacheinander in der US-amerikanischen Football-Liga ein. Dabei erzielte St. Brown einen Touchdown.

Der Wide-Receiver fing Mitte des zweiten Viertels einen Pass von Quarterback Jared Goff von der 14-Yard-Linie und sorgte für die ersten Punkte der Partie. Damit stehen in dieser Saison sieben Touchdowns für St. Brown zu Buche.

Jameson Williams auf Pass von Goff und Jahmyr Gibbs zweimal per Laufspiel sorgten für die weiteren Touchdowns Detroits. Die Lions haben acht ihrer bisher zehn Spiele gewonnen, nur die Buffalo Bills und San Francisco 49ers weisen mit neun Siegen aus zehn Partien eine bessere Bilanz auf.

San Francisco gewinnt im Aztekenstadion

Die San Francisco 49ers entschieden das Spitzenspiel gegen die Minnesota Vikings in Mexiko-Stadt mit 35:10 (24:10) deutlich für sich. Vor 85.612 Zuschauern im Aztekenstadion hatte San Franciscos Quarterback Brock Purdy keine Probleme gegen eine der besten Verteidigungen der Liga. Purdy warf drei Touchdown-Pässe und überbrückte 255 Yards mit seinem Passspiel.

Auch Star-Quarterback Patrick Mahomes warf beim 34:7 (27:7)-Erfolg seiner Kansas City Chiefs gegen die Arizona Cardinals drei Touchdown-Pässe, zwei davon auf seinen kongenialen Partner Travis Kelce. Noch besser war Dak Prescott: Der Quarterback der Dallas Cowboys warf beim 51:30 (27:9)-Sieg seiner Dallas Cowboys gegen die Tennessee Titans nicht nur vier Touchdown-Pässe, sondern lief auch einmal selbst in die Endzone.