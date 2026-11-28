Im Duell der Superstars behält Victor Wembanyama gegen Luka Doncic spät die Oberhand und zieht mit San Antonio ins Viertelfinale des NBA-Cups ein. Dort steht auch LeBron James mit Philadelphia.

San Antonio (dpa) – Trotz eines zwischenzeitlichen 20-Punkte-Rückstands sind die San Antonio Spurs ins Viertelfinale des NBA-Cups eingezogen. Dank eines starken Comebacks nach der Pause gewann das Team um den französischen Superstar Victor Wembanyama daheim gegen die Los Angeles Lakers um Luka Doncic mit 99:96.

Dabei starteten die Gäste besser in die Partie. Doncic erzielte 19 seiner 31 Punkte vor der Halbzeit, in die die Lakers mit einer 54:38-Führung gingen.

Weil Los Angeles nach der Pause jedoch nur noch 34,5 Prozent seiner Würfe traf und San Antonios Stephon Castle (26 Punkte) aufdrehte, stellten die Gastgeber bis zum Ende des dritten Viertels auf 68:68. In dieser übernahmen die Spurs die Kontrolle und zogen 43 Sekunden vor Schluss auf 96:90 davon. Die Lakers verkürzten noch einmal und vergaben durch Austin Reaves aber die Möglichkeit zum Ausgleich.

Durch den Comeback-Erfolg treffen Wembanyama (25 Punkte) und Co. im Viertelfinale auf die Dallas Mavericks, die beim 113:109-Sieg gegen die Phoenix Suns einen 21-Punkte-Rückstand aufholten.

LeBron James überragt gegen Pacers

Als Sieger der Gruppe B zogen die Philadelphia 76ers souverän in die K.-o.-Runde ein. Überragender Mann auf dem Parkett beim 111:87-Erfolg gegen die Indiana Pacers war einmal mehr LeBron James, der 21 Punkte erzielte, sieben Rebounds verbuchte und sechs Assists auflegte. Der 41-Jährige konnte wegen eines 27-Vorsprungs vor Ende des dritten Viertels frühzeitig geschont werden und trifft mit den Sixers im Viertelfinale auf die Atlanta Hawks.

Ebenfalls qualifiziert für die Runde der letzten Acht sind die Detroit Pistons, die sich mit 113:98 gegen die Milwaukee Bucks durchsetzten – und nun auf die Boston Celtics treffen. Um einen Platz im Halbfinale spielen dazu die Portland Trail Blazers und die Memphis Grizzlies.