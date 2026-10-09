Sölden (dpa) – Skirennfahrerin Sofia Goggia hat kurz vor dem Start in die neue Weltcup-Saison dramatische Einblicke in ihren Gesundheitszustand gegeben. Sie sei ziemlich besorgt gewesen, da sie «wirklich starke neurologische Symptome» gehabt habe, berichtete die Italienerin bei einem Medientermin im österreichischen Altenmarkt im Pongau. Sie habe «gezittert», phasenweise kaum Treppen steigen können und Probleme mit dem Sprechen gehabt, schilderte die 33-Jährige die Folgen ihrer Viruserkrankung.

Saisonstart in Sölden in zwei Wochen

Goggia hatte sich beim Training in Argentinien im September mit gleich zwei Viren infiziert und das Camp in Südamerika daraufhin abgebrochen. Es gebe Tage, an denen es ihr besser gehe, und andere, an denen sie sich wieder am Boden fühle, erklärte die Speed-Spezialistin. Den Saisonauftakt in Sölden am 24. und 25. Oktober wird die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2018 auslassen. Sie brauche noch Zeit, weil sie immer noch neurologische Beschwerden habe.

Goggia gehört in den schnellen Disziplinen schon seit Jahren zur Weltspitze, hatte aber auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Im vergangenen Weltcup-Winter gewann sie die Gesamtwertung im Super-G.