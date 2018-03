WAC-Lauf in Wehbach: Emily Gilles und Samir Förster sind vorne mit dabei

Es gibt ihn offensichtlich wohl doch, den Heißhunger auf das Laufen. Kaum anders lässt es sich erklären, dass nach den enthaltsamen Wochen um den Jahreswechsel herum – abgesehen von den Silvesterläufen – so viele Laufhungrige nach Wehbach gekommen waren, um am 16. Asdorflauf, dem dritten Lauf des vierteiligen Ausdauer-Winter-Cups, teilzunehmen.

Mit einem prüfenden Blick nach links behält Samir Förster vom VfB Wissen (Startnummer 627) die Konkurrenz kurz nach dem Start der Hauptläufe in Wehbach im Auge. Über 5 Kilometer landete er schließlich hinter Sieger Ersay Albayrak (708) auf Platz drei.

Foto: Karl-Heinz Messerschmidt

„Das ist wohl eine neue Teilnehmer-Bestmarke“, meinten die Organisatoren des ausrichtenden VfL Wehbach. „Denn über 400 waren wir wohl noch nie.“ In der Tat: Verzeichneten die Wehbacher im Vorjahr noch eine gute Resonanz von 386 Teilnehmern bei eher winterlich-kaltem Wetter, so waren es diesmal erstmals mehr als 400 – bei allerdings ungleich besseren äußeren Bedingungen als noch im Vorjahr. Wie dem auch sei. Auf dem DLV-vermessenen Straßenkurs mit Start und Ziel vor der Turnhalle ging's auf dem 2,5 Kilometer langen Kurs zügig hinein ins Dorf und wieder zurück.

Das Geschehen bestimmten einmal mehr die Siegerländer, Wittgensteiner und Südsauerländer Läuferinnen und Läufer. Da hatten es die Aktiven aus dem Kreis Altenkirchen einmal mehr schwer, vorne dran zu bleiben. Waren es bei den Kindern über jeweils 1000 Meter noch einige, die sich wiederholt gut in Szene setzten, so fiel es bei den Läufen über 5 und 10 Kilometer schwerer, das Tempo der Konkurrenz aus den Nachbarkreisen mitzugehen.

Im Feld der 36 Schülerinnen (von W8 bis W15) war es erneut die 14-jährige Wehbacherin Emily Gilles, die sich zwischen den erfolgsverwöhnten Mädels des ASC Weißbachtal fest biss und dicht hinter der Siegerin Lina Otto (3:20 Minuten) und zeitgleich mit Susanna Mittler (beide W15) in 3:30 Minuten im Zielkanal erfasst wurde. Nicht ganz so eng, jedoch ebenfalls spannend, ging's bei den Jungs zu. Vorne weg lief der Wittgensteiner M15-Sieger Keanu Stöcker vom TuS Erndtebrück in 3:23 Minuten vor dem ersten M14er, Tom Luca Krumm vom CLV Siegerland (3:37 Minuten) und dem schnellsten M13-Jungen Maurice Bettenhausen (RSV Daadetal/3:40 Minuten). Mit jeweils 36, also insgesamt 72, waren deutlich mehr Schülerinnen und Schüler an den Start gegangen als noch 2017.

Groß war das anschließende Startfeld, da sich in Wehbach alljährlich die Läuferinnen und Läufer über 5 und 10 Kilometer gemeinsam auf die Reise begeben. Dürfen die Jedermannläufer nach zwei Runden auf der Wendepunktstrecke in den Zielkanal abbiegen, müssen im Hauptlauf über noch zwei weitere Schleifen gedreht werden.

Über die 5 Kilometer war es Samir Förster vom VfB Wissen, der als Gesamt-Dritter unter 127 einbog und mit seiner Zeit von 18:14 Minuten zugleich klar Erster der M18 wurde. Und auch die schnellste AK-Läuferin ließ mit Carolin Schermuly (LC Mengerskirchen) nicht lange auf sich warten. Nach 19:24 Minuten kam die 34-Jährige zurück – stets mit Sichtkontakt zu der tagesschnellsten Läuferin, der Triathletin Julia Sydow vom TVE Netphen, die genau 19 Minuten unterwegs war. Schwieriger wurde es im Hauptlauf, was schon beim Blick ins Teilnehmerfeld an der Startlinie zu erkennen war. Einen klaren Start-Ziel-Sieg lief Simon Huckestein in 31:56 Minuten vor seinen beiden Vereinskollegen, dem 45-jährigen „Altmeister“ Jörg Heiner (33:18) und dem gebürtigen Betzdorfer Straßen-Radrennfahrer Tobias Lautwein (34:20), alle SG Wenden, heraus. Sören Plag (LC Mengerskirchen) wurde als Gesamt-Zwölfter (36:55) von der schnellsten Läuferin, Christl Dörschel (SG Wenden/37:21), verfolgt. Durchaus noch vorne mit dabei waren in dem 183-köpfigen Feld die beiden bekannten Westerwälder Sascha Söhngen (M40) vom Ausrichter VfL Wehbach in 37:27 Minuten als Gesamt-16. und René Metzger (M30/SVS Emmerzhausen) als Gesamt-18. in 37:36 Minuten. Im Mittelfeld kam dann als Gesamt-91. und Vierte in ihrer Klasse W30 Jennifer Leifheit (SVS Emmerzhausen) als beste AK-Läuferin nach 46:59 Minuten ins Ziel.

Insgesamt war das Teilnehmerfeld nach etwas mehr als einer Stunde zurück. Darunter mit der 74-jährigen Ingrid Seidel die älteste Läuferin vom TV Büschergrund (1:03:27 Stunde), die sich übrigens nach der Siegerehrung wieder mit dem Fahrrad auf den Heimweg ins Siegerland machte, und der 79-jährige Ulrich Gans (ASG Altenkirchen/1:06:01 Stunde) als ältester Läufer. Karl-Heinz Messerschmidt

Der letzte Lauf des 16. Ausdauer-Winter-Cups steht am Samstag, 17. Februar, mit dem Radweglauf in Niederfischbach an

