Titelverteidigung rückt näher: Lölling spürt vor St. Moritz keinen Druck

Moritz. Bei noch zwei ausstehenden Rennen im Skeleton-Weltcup 2017/18 und einem Vorsprung von 109 Punkten hat Jacqueline Lölling beste Chancen, das gelbe Trikot der Führenden bis zum Ende zu verteidigen und ihren Gesamtsieg aus der vergangenen Saison zu wiederholen. „Ich will meine Führung behalten, mein Bestes geben und weiterhin Spaß haben. Druck spüre ich überhaupt nicht“, sagt die Brachbacherin vor den beiden Läufen auf der legendären Natureisbahn von St. Moritz am Freitagvormittag (erster Durchgang ab 9 Uhr).

Mehr Deutschland auf dem Podium als in Altenberg ging nicht. Jacqueline Lölling (Mitte) gewann vor einer Woche den Weltcup im Erzgebirge vor Tina Hermann (links) und Anna Fernstädt (rechts). Für den Deutschen Bob- und Schlittenverband sind das gute Voraussetzungen, drei Olympiastartplätze zu erhalten.

Foto: dpa

Spaß hatten Lölling und die beiden anderen deutschen Weltcup-Starterinnen vor einer Woche beim Heimrennen in Altenberg im Erzgebirge schon reichlich. Da stand Lölling bei der Siegerehrung eingerahmt von Tina Hermann (Zweite) und Anna Fernstädt (Dritte) um die Wette strahlend auf dem Siegerpodest. Lölling baute mit ihrem dritten Sieg in diesem Winter nicht nur ihre Führung aus, auch für den Deutschen Bob- und Skeletonverband war das Ergebnis Gold wert. Für die Olympischen Winterspiele von Pyeongchang in einem Monat erhalten nämlich nur die beiden besten Nationen im Ranking des Weltverbandes IBSF, in das Ergebnisse aus Welt-, Interkontinental-, Europa- und Nordamerika-Cup einfließen, drei Startplätze. Das Maximum von Altenberg gibt den Deutschen hierbei beste Aussichten für die am Sonntag endete Qualifikation, weil sich die Berchtesgadenerin Fernstädt als Drittbeste inzwischen auf Position acht nach vorne geschoben hat. Lölling ist (wie im Weltcup) Erste, Hermann Dritte.

Den Weltcup vor Augen, Olympia im Hinterkopf – es kein einfacher Spagat, den Lölling und Co. hinbekommen müssen. Auch die 22-jährige Siegerländerin kann den Höhepunkt in Südkorea bei aller Konzentration auf St. Moritz nicht ganz: „Olympia kommt inzwischen sehr nah, vor allem in dieser Woche mit der bevorstehenden Nominierung. Die Spannung und Aufregung steigen von Tag zu Tag mehr. Ich spüre eine Riesenvorfreude in mir.“

Mit dem ältesten Eiskanal von St. Moritz hat Lölling derweil noch eine Rechnung offen. Vor einem Jahr war sie beim Sieg der Kanadierin Mirela Rahneva nur Achte. „Ich will mich diesmal auf jeden Fall deutlich verbessern und bin auch zuversichtlich, das mir das gelingt“, sagt die amtierende Weltmeisterin vor dem Abschlusstraining, das für heute Vormittag, 8.30 Uhr, angesetzt ist.

Von unserem Mitarbeiter René Weiss