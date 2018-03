Sieg am Königssee, Triumph im Gesamtweltcup: Jacqueline Lölling bleibt die Nummer eins der Welt

Drei Wochen vor der Eröffnung der Olympischen Spiele im südkoreanischen Pyeongchang hat Jacqueline Lölling den ersten Coup des Winters gelandet: Am Königssee machte die 22-jährige Skeletonpilotin aus Brachbach ihren zweiten Triumph im Gesamtweltcup in Folge perfekt. An einem turbulenten Renntag, der mit viel Schnee und einem Abbruch begonnen hatte, hielt Lölling die Konkurrenz nicht nur in Schach, sondern feierte ihren vierten Saisonsieg und baute die Führung am Ende sogar noch aus. In Deutschlandfahne gehüllt, sagte sie im Interview mit der ARD: „Ich habe mir vorgenommen, im zweiten Durchgang einiges besser zu machen und anzugreifen.“ Das ist ihr eindrucksvoll gelungen. Mit 18 Hundertstelsekunden Vorsprung auf Tina Hermann gewann sie das Rennen am Königssee und reist nun nicht nur als Weltcup-Gesamtsiegerin, sondern auch als Favoritin Nummer eins zu Olympia.

Der erste Versuch

Die beste Skeleton-Pilotin der Welt: Jacqueline Lölling bewahrte am langen Tag vom Königssee die Ruhe, steigerte sich nach ordentlichem ersten Lauf noch einmal deutlich und sicherte sich neben ihrem vierten Weltcupsieg des Winters auch die Gesamtwertung.

Foto: dpa

Die Kameras waren im wilden Schneetreiben des Berchtesgadener Landes auf die amtierende Weltmeistern gerichtet, die sich gerade mit dem unvorstellbaren Rückstand von mehr als eineinhalb Sekunden Rückstand ins Ziel gequält hatte, als im Hintergrund der Stadionsprecher die Botschaft des Morgens verkündete. „Eine Entscheidung, die vielleicht auch Jacqueline Lölling beruhigen wird“, dröhnte es da aus den Lautsprechern. „Der erste Lauf wird jetzt abgebrochen.“

Alles auf Null nach nur 13 Fahrerinnen: Die Bedingungen beim letzten Weltcuprennen der Saison waren weit davon entfernt, als regulär bezeichnet zu werden. Der Regen war am frühen Morgen in Schnee übergegangen. Und der fiel in einer Masse zu Boden, dass die Bahnarbeiter trotz aller Bemühungen keine Chance hatten, für einen auch nur halbwegs glatten Untergrund zu sorgen. „Die Oberfläche war zunächst weich, dann kam der Schnee und setzte sich sofort fest“, erklärte der Bundestrainer Jens Müller dem Fernsehpublikum wenig später.

In Zahlen ausgedrückt sah das Chaos so aus: Elisabeth Vathje, die Weltcup-Zweite, setzte sich mit Startnummer sieben zunächst an die Spitze, musste diese Position aber schnell wieder räumen, weil die Österreicherin Janine Flock eine kurze Wetterbesserung nutzte und 61 Hundertstelsekunden zwischen sich und die Kanadierin legte. Doch danach wurde es wild. Vathjes Landsfrau Jane Channell haute es fast vom Schlitten, ehe Katie Uhlaender aus den USA als letzte Fahrerin gut durchkam.

Davon konnte Tina Hermann nur träumen. Schon am Start geriet die Dritte der Weltcupwertung in tiefen Schnee – ihr Lauf war verpatzt, noch ehe er richtig begonnen hatte. 1,49 Sekunden lag sie am Ende hinter Vathje, die Verzweiflung stand ihr ins Gesicht geschrieben. „Das geht gar nicht“, sagte sie kurz nach dem Abbruch mit Blick auf die Entscheidung, in diesem Schneetreiben überhaupt ein Rennen zu starten.

Hermanns auch in diesem Jahr überragende deutsche Teamkollegin Jacqueline Lölling erwischte es gar noch heftiger. Die Pilotin aus Brachbach startete passabel, kam dann aber trotz sauber wirkender Fahrt nicht auf Geschwindigkeit. Die Welt von 1,67 Sekunden auf Janine Flock tat sich im Ziel auf – die 22-Jährige wusste nicht, ob sie lachen oder weinen soll. Gut für die Brachbacherin: Die Jury nahm ihre Fahrt zum Anlass, dem irregulären Treiben ein Ende zu setzen. Der Spuk im dichten Schneetreiben war nach 13 Pilotinnen Geschichte.

Der zweite Anlauf

Die Jury hatte beim achten und letzten Weltcup der Saison keine leichte Aufgabe. Der Abbruch war korrekt, schneite es doch zunächst unvermindert weiter. Zum Glück für alle Beteiligten ließ der Niederschlag nach und hörte pünktlich zum Rennen der Männer ganz auf. Der Plan, erst Axel Jungk und Co. fahren zu lassen und die Frauen im Anschluss in den Eiskanal zu schicken, ging auf. Aus deutscher Sicht wichtig: Elisabeth Vathje, Löllings ärgste Verfolgerin in der Gesamtwertung, blieb auch bei guten Bedingungen hinter ihren Möglichkeiten zurück, nach Lauf eins war sie nur Neunte. Erneut viel schneller war dafür Janine Flock, die souverän an der Spitze lag, als das deutsche Trio ins Geschehen eingriff. Tina Hermann machte den Anfang und verdrängte die Österreicherin knapp.

Das gelang Jacqueline Lölling nicht ganz. Die Brachbacherin wurde zwar von Kurve zu Kurve schneller, lag nach ihrer Fahrt aber eine Hundertstelsekunde hinter Flock und acht hinter Hermann. Lachende Vierte war dann Anna Fernstädt, die erste Pilotin, für die es nach der Neuaufnahme des Rennens auch wirklich die erste Fahrt war. Bescheiden gestartet, spielte die 21-Jährige auf ihrer Heimbahn am Königssee all ihre Trümpfe aus und unterbot Hermanns Zeit noch einmal um zwei Hundertstelsekunden.

Der triumphale Schlussakt

Als viertletzte Starterin ging Jacqueline Lölling in den zweiten Lauf – und setzte Maßstäbe. In 51,89 Sekunden war sie klar die schnellste Pilotin des Tages, schon bei der Zieleinfahrt bestand kein Zweifel mehr daran, dass die Kristallkugel für den Sieg im Gesamtweltcup wie vor einem Jahr nach Brachbach wandern wird. Doch auch der Tagessieg ging an die 22-Jährige. Erst Flock, dann Hermann und letztlich auch Fernstädt kamen nicht ansatzweise an die überragende Zeit heran. Wer nun als Top-Favoritin nach Pyeongchang fliegen wird, ist seit Freitagnachmittag keine Frage mehr.

„Ich freue mich riesig“, sagte Jacqueline Lölling, wollte aber von Druck nichts wissen. Das gesamte deutsche Team habe bewiesen was es kann, meinte sie und merkte noch an: „Heute und auch die letzten Rennen haben Selbstvertrauen gegeben.“ Das ist eine Ansage.

Von unserem Redakteur Marco Rosbach