Romy Kölzer: Ziel sind die Grand-Slam-Turniere

Nachdem sie ein Jobangebot für eine der führenden Sportmarketingunternehmen in Washington abgelehnt hatte, zog es Romy Kölzer Mitte 2016 zurück in die Heimat, um ihren Traum vom Profitennis zu verwirklichen. Seitdem ist die 26-Jährige Betzdorferin fast das ganze Jahr über in der Welt unterwegs, um Turniere im Rahmen der WTA-Tour zu spielen. 24 Turniere bestritt sie im vergangenen Jahr, also im Schnitt alle zwei Wochen eines. Ob sie ihre Entscheidung bereut, welche Privilegien und Probleme ein Leben als Tennisprofi mit sich bringen und welche Ziele Romy Kölzer noch hat, verriet sich im Gespräch mit unserer Zeitung.

Romy Kölzer bei den „AK ladies open“ in Altenkirchen: „Dort vor heimischem Publikum zu spielen, hat sehr viel Spaß gemacht“, blickt sie zurück. Kölzer hofft für die Neuauflage im Februar auf eine Wildcard.

Foto: René Weiss

Frau Kölzer, zum Abschluss des Jahres sind sie bei den deutschen Meisterschaften im Einzel im Achtelfinale ausgeschieden und im Mixed Dritte geworden. Sind sie damit zufrieden oder war mehr drin?

Im Einzel war auf jeden Fall mehr drin. Das frühe Ausscheiden hing aber auch mit technischen Umstellungen zusammen, die ich in dieser Phase im Training vorgenommen habe. Generell liegen die deutschen Meisterschaften für die besseren Spieler immer etwas ungünstig, weil diese sich da schon auf die nächsten Turniere vorbereiten. Vor allem die, die zu den Australian Open wollen. Der dritte Platz im Mixed war aber eine tolle Sache. Ich habe zum ersten Mal Mixed gespielt und hatte viel Spaß dabei.

Sie sind seit September 2016 auf der WTA-Tour dabei, seither ging es für Sie rasant nach oben. Zurzeit sind Sie die 508 der Welt. Wie hoch soll es noch hinausgehen?

Ich will in diesem Jahr unter die Top 300 kommen. Ziel ist es, bei den Grand-Slam-Turnieren dabei zu sein und innerhalb der nächsten drei Jahre dort im Hauptfeld zu stehen. Aber man muss sich dafür Zeit geben. Es geht nicht gleich von 0 auf 100.

Ist es denn bislang in etwa so gelaufen, wie Sie es sich vorgestellt hatten?

Im Großen und Ganzen ja. Ich wollte nach dem ersten Jahr unter den ersten 500 der Welt stehen, das ist mir ja fast gelungen. Auch im Doppel sieht es mit aktuell Platz 429 bislang gut aus. Ich habe gemeinsam mit meinem Trainer am Jahresende Bilanz gezogen, und wir waren beide sehr zufrieden. Im Berufsleben heißt es, mann braucht drei Jahre, um sich zu akklimatisieren. Das gilt auch in der Tenniswelt. Ich kam aus den USA, da ist Tennis mehr ein Mannschaftssport. In der WTA ist man Einzelkämpfer. Dieses System kennenzulernen, war überwältigend, und es ging sehr viel Energie daran verloren, die Abläufe zu verinnerlichen. Dafür habe ich ein wirklich erfolgreiches Jahr gespielt.

Sie waren 2017 unter anderem auf Sardinien, in Portugal und Ägypten. Wo soll Sie der Tenniszirkus in diesem Jahr hinführen?

Ich hoffe, ein paar Turniere in Asien spielen zu können. Aber das hängt auch davon ab, wie die Turniere liegen und wie die Flugpreise sind. Das Geld spielt eben eine große Rolle. Flüge, Unterkünfte, Verpflegung – das alles bringt hohe Kosten mit sich.

Kosten, die es Ihnen nicht erlauben, beispielsweise einen Trainer zu den Turnieren mitzunehmen.

Ich bin eigentlich immer allein unterwegs. Einen Trainer bei den Turnieren an der Seite zu haben, der mit einem das Spiel analysiert, würde natürlich sehr helfen. Aber dazu braucht es Sponsoren, die einen finanziell unterstützen. Doch jemanden zu finden, der daran interessiert ist, ist sehr schwierig. Auch deshalb lässt sich der sportliche Ablauf für mich nur von Monat zu Monat planen. Um Sicherheit zu haben und auch Rücklagen ansparen zu können, muss man schon unter den Top 100 der Welt stehen.

Gab es denn Phasen, in denen Sie es bereut haben, eine Laufbahn als Tennisprofi eingeschlagen zu haben?

Ich habe schon manchmal hinterfragt, ob es das Richtige ist, was ich mache. Wenn man erfolgreich sein will, muss man mehrmals in der Woche Höchstleistungen abrufen – oder sogar mehrmals am Tag. In Portugal beispielsweise habe ich das Finale erreicht und noch am selben Tag bei einem weiteren Turnier die Qualifikation gespielt. Innerhalb von acht Tagen hatte ich plötzlich neun Spiele gemacht und zudem noch im Doppel gespielt. Dass man dann irgendwann an seine Grenzen stößt, ist klar, und es war für mich als Perfektionistin schwer, das zu akzeptieren. Aber Gespräche mit dem Freund, der Familie und dem Trainer haben da sehr geholfen. Es geht eben immer weiter. Man kann nicht einfach aufgeben, wenn es mal nicht so läuft, sondern muss nach vorne schauen und Lösungen finden. Insgesamt war es aber die richtige Entscheidung, meinen Traum zu verwirklichen. Es hat meinen Charakter gestärkt und mir Erfahrungen gebracht, die mir niemand mehr nehmen kann.

Sie haben auf Ihrem Facebook-Profil eine Jahresbilanz gezogen, in der von „glücklichen und traurigen Momenten“ zu lesen ist, die Sie erlebt haben. Was war denn der glücklichste Moment?

Im Juni hatte ich bei einem Turnier in Essen das Halbfinale erreicht und traf dort auf Kaia Kanepi, die vor ein paar Jahren mal zu den Top 20 der Welt gehört hat. Ein paar Wochen später stand sie dann im Viertelfinale der US Open. Das war selbst im Nachhinein noch mal ein cooles Gefühl. Aber auch vor heimischem Publikum bei den AK Ladies Open zu Jahresbeginn zu spielen hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, auch diesmal wieder eine Wildcard fürs Hauptfeld zu bekommen.

Und was war der traurigste Moment?

Da gab es immer mal wieder welche. Vor allem Heimweh hat dafür gesorgt. Wenn man fernab der Heimat bei einem Turnier früh ausscheidet und dann allein auf dem Zimmer ist, will man am liebsten einfach nur nach Hause. Aber das geht eben nicht. Am nächsten Tag geht's ja schon wieder weiter.

Das Gespräch führte unser Redakteur Andreas Hundhammer