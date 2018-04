Walter Reitz kennt sich aus im Fußballgeschäft, immerhin trainierte er einst Oberligisten wie die SG 06 Betzdorf, die Eisbachtaler Sportfreunde oder den SV Rot-Weiß Hadamar. Wohl auch deshalb verliert er nicht den klaren Blick auf das, was ihm mit seiner aktuellen Mannschaft, dem Bezirksligisten VfB Wissen, am Mittwochabend ab 19.30 Uhr im heimischen Dr.-Grosse-Sieg-Stadion bevorsteht: das Halbfinale im Rheinlandpokal gegen den Regionalligisten und Titelverteidiger TuS Koblenz. Während nicht wenige von einem „Spiel des Jahres“ reden, muss Reitz bei dieser Begrifflichkeit schmunzeln. „Ein Spiel des Jahres ist es vielleicht für den Verein. Meine Mannschaft hat hingegen ein Spiel vor sich, in dem es einzig und allein darum geht, eine Packung zu vermeiden.“

Trotzdem sei die Vorfreude auch bei den Spielern riesig, bestätigt Reitz. Und das nicht zuletzt deshalb, weil sie bis hierhin alles dafür getan haben, um diesem Ereignis einen würdigen Rahmen ...

Lesezeit für diesen Artikel (891 Wörter): 3 Minuten, 52 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.