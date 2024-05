Plus Limburg Limburg: Sonnig-sensationeller Start der Freibadsaison i Besser hätte das Wetter für den ersten Tag der Limburger Freibadsaison nicht werden können. Das lockte viele Besucher bei freiem Eintritt ins Parkbad. Foto: Stadt Limburg/Kesper-Süß Rund 890 Badegäste haben am Mittwoch die Gelegenheit und das schöne Wetter genutzt und das Parkbad in Limburg besucht. Lesezeit: 2 Minuten

So einen Zuspruch am Eröffnungstag hat es lange nicht gegeben. Das kann dem guten Wetter zugeschrieben werden. Zur Eröffnung des Freibades war der Eintritt an diesem Tag frei. Die Wassertemperatur lag mit 21 Grad nur ein Grad unter der durchgängig angestrebten Beckentemperatur von 22 Grad. Das sei schon mal kälter am ...