Kommt es für Hilgerts Schützen am Sonntag zum großen Finale? – Liveübertragung im Internet

Die Konstellation vor dem letzten Wettkampfwochenende in der Luftgewehr-Bundesliga Nord ist eines Saisonfinales würdig. Drei Mannschaften kämpfen um noch zwei freie Plätze, die zur Teilnahme an den deutschen Meisterschaften berechtigen – und alle drei schießen in der Zweifachhalle des Sportzentrums in Kevelaer-Hüls. Dabei hat es der TuS Hilgert in eigener Hand, die Tickets für die Endrunde, die vom 2. bis 4. Februar in Paderborn ausgetragen wird, zu lösen. Doch Trainer Carsten Hees weiß: „Dafür müssen wir zwingend beide Duelle gewinnen.“ Das erste am Samstagabend gegen die Braunschweiger SG (19 Uhr), und das zweite am Sonntag gegen Gastgeber SSG Kevelaer (12 Uhr).