Keramik-Cup in Montabaur: Die Stars von morgen bitten zum Hallentanz

1982 gab's in der Siershahner Overberghalle das Neujahrsturnier der Spvgg EGC Wirges, aus dem sich in den folgenden Jahren der Westerwälder Keramik-Cup entwickelte. Nach zwei Jahren in Koblenz wird seit 1997 in der Montabaurer Kreissporthalle um den begehrten Titel gespielt – an diesem Wochenende zum 36. Mal.

Von unseren Redakteuren Marco Rosbach und Andreas Hundhammer

Montabaur. Von einem Kampf, das namhafteste Jugend-Hallenfußballturnier der Region am Leben zu halten, will Alfons Fasel nicht sprechen. „Aber es ist schon sehr viel Arbeit“, sagt der 73-jährige Chef-Organisator vor der 36. Auflage, bei der am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 9.30 Uhr insgesamt 14 Mannschaften der Altersklasse U17 aus dem In- und Ausland in der alten Kreissporthalle Montabaur auflaufen. „In der heißen Phase“, rechnet Fasel vor, „ist das auf jeden Fall ein Vollzeitjob.“ Allein die Größe des Teilnehmerfeldes sorge für einen immens hohen Aufwand.

Hallenfußball auf Kunstrasen vor vollen Rängen: Dieses Bild liefert im Westerwald und der erweiterten Umgebung nur das internationale Turnier für U 17-Mannschaften um den Westerwälder Keramik-Cup, das an diesem Wochenende seine 36. Auflage erlebt. Foto: rwe

Wo andernorts in Deutschland bei Turnieren solcher sportlicher Güte acht oder zehn Teams spielen, halten die Verantwortlichen vom gastgebenden Förderverein Westerwälder Keramik-Cup an ihrer Devise fest, dass allen großen Sponsoren auch eine Mannschaft zugeordnet wird, für die sie während des Turniers Patenschaften übernehmen. So entstehen Verbindungen, die teils über Jahre Bestand haben oder direkt mit den Strukturen der jeweiligen Firmen in Verbindung stehen. „Wenn etwa Schütz der Pate von Lech Posen wird, dann ist das keine zufällige Auswahl“, erklärt Fasel. „Sie haben dort ein Werk in der Nähe der Stadt und fühlen sich so unserem Titelverteidiger verbunden.“

Gruppe A:

SC Freiburg

Borussia Mönchengladbach

1. FC Köln

Spvgg EGC Wirges

Bröndby IF

KKS Lech Posen

Wolverhampton Wanderers Gruppe B:

VfB Stuttgart

FC Schalke 04

Karlsruher SC

TuS Koblenz

South Carolina United FC

Austria Wien

Teykio Nagaoka High School

In zwei Siebener-Gruppen spielt in diesem Jahr jeder gegen jeden, jeweils die besten Vier ziehen ins Viertelfinale ein. Für die lokale Note sorgen traditionell die Mannschaften der Spvgg EGC Wirges und der TuS Koblenz, die sich statt mit Gegnern aus Rheinland- oder Regionalliga unterm Hallendach mit dem Nachwuchs einiger Bundeslisten oder internationaler Profiklubs messen. Welchen Stellenwert der Keramik-Cup insbesondere für die regionalen Vertreter hat, zeigt sich am Beispiel der EGC. „Ich könnte zurzeit auch siebenmal die Woche je drei oder vier Stunden trainieren lassen – alle wären da“, sagt Markus Kluger, der die Mannschaft erst im Dezember von Christian Georg übernommen hat. „Und ich weiß, dass das nichts mit dem neuen Trainer zu tun hat. Die Jungs ziehen so mit, weil sie beim Keramik-Cup dabei sein wollen.“ Für die jungen Spieler sei es ein besonderes Erlebnis, sich vor großem Publikum gegen namhafte Gegner zu präsentieren. Auch der extra für den Keramik-Cup verlegte Kunstrasen sei ein Faktor, der den Reiz erhöhe, glaubt Kluger.

„Das Faszinierendste ist aber, dass man jetzt gegen Spieler antritt, die man in ein paar Jahren vielleicht in der Bundesliga sieht“, sagt der EGC-Coach. Für dessen Mannschaft sind sonst Spiele gegen Zissen, Atzelgift oder Koblenz II der Alltag. Am Samstag dürfen sie gleich in der ersten Begegnung des Turniers gegen Borussia Mönchengladbach ran, den Fünften der B-Junioren-Bundesliga West. Danach folgen Gruppenspiele gegen die Wolverhampton Wanderers, einen der insgesamt sechs Vertreter aus dem Ausland, den SC Freiburg, der zum ersten Mal am Keramik-Cup teilnimmt, Titelverteidiger Lech Posen, Bröndby IF und den 1. FC Köln, der wie Gladbach oder auch Schalke 04 zu den Stammgästen aus dem Westen der Republik zählt.

Die B-Junioren der Spvgg EGC Wirges (in blau) werden sich auch diesmal wieder aufmachen, den Favoriten beim Keramik-Cup ein Bein zu stellen. Foto: rwe

„Für diese Vereine zählt der Westerwald zum Einzugsgebiet“, erzählt Turnierchef Fasel. „Die Trainer wechseln in diesem Bereich natürlich häufig. Aber in die Jugendabteilungen haben wir seit Jahren gute Verbindungen, die wir auch pflegen. Da sind schon viele Freundschaften entstanden.“

Wie wichtig der persönliche Draht für den Keramik-Cup ist, zeigt der Blick in die zweite Gruppe, in der neben der TuS Koblenz, den drei nationalen Größen Schalke 04, VfB Stuttgart und Karlsruher SC sowie dem österreichischen Vertreter Austria Wien auch die Teams der Teykio Nagaoka High School aus Japan und des South Carolina United FC aus den USA um den Einzug ins Viertelfinale kämpfen. In Japan wird dank der Kontakte des früheren Wirgeser Oberligaspielers Keita Tsuchiya ein Qualifikationsturnier ausgespielt, um den Teilnehmer für den Keramik-Cup zu ermitteln, während die Kicker aus Columbia in South Carolina einen Sonderstatus genießen, wie er sonst nur der EGC zufällt.

„Das ist echte Freundschaft“, gerät Alfons Fasel ins Schwärmen, wenn er von den inzwischen zahlreichen Begegnungen mit Vereinsboss Ron Tryon erzählt. Die ganze Arbeit, die nötig ist, um den Keramik-Cup am Leben zu halten, scheint da vergessen.

Als der Lokalmatador am Halbfinale schnupperte

Ins Programm des TV-Senders Sport 1 hat es das Hallenfußballturnier für U17-Mannschaften um den Westerwälder Keramik-Cup bislang noch nicht geschafft. Doch selbst wenn sich das Spektakel auch vom Wohnzimmersessel aus beobachten ließe: ein Besuch in der Montabaurer Kreissporthalle hat sich in der Vergangenheit stets bezahlt gemacht.

Ihren Anteil daran haben auch die Nachwuchskicker der Lokalmatadore, die jedes Jahr aufs Neue versuchen, den Stars von morgen ein Bein zu stellen – mal mehr und mal weniger erfolgreich.

Der Zeitplan Samstag: Um 13 Uhr eröffnet Lokalmatador Spvgg EGC Wirges gegen den Nachwuchs des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach die 36. Auflage des Westerwälder Keramik-Cups. Das letzte Gruppenspiel des ersten Turniertages bestreiten ab 18.22 Uhr der FC Schalke 04 und das Team des South Carolina United FC aus den USA. Sonntag: Der zweite Turniertag beginnt um 9.30 Uhr mit dem Gruppenspiel zwischen Mönchengladbach und den Wolverhampton Wanderers. Mit der Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC wird ab 13.28 Uhr die Vorrunde abgeschlossen. Nach einem Einlagespiel beginnen um 14.05 Uhr die Viertelfinalspiele, die Halbfinals folgen ab 15 Uhr. Nach einem weiteren Einlagespiel geht es ab 16 Uhr um den dritten Platz, ehe um 16.20 Uhr das Finale angepfiffen wird. Die Schlussfeier beginnt um 16.35 Uhr, die Siegerehrung ist für 16.55 Uhr geplant.

Dass sie ihre Tasche schon nach der Vorrunde packen müssen, ist für die B-Junioren der Spvgg EGC Wirges dabei nichts Neues. Eine Ausnahme von der Regel gab's allerdings 2009. Da wurden die jungen Wirgeser vor dem letzten Vorrundenspiel plötzlich zu Stuttgart-Fans – und der VfB enttäuschte sie nicht. Der schoss nämlich Eintracht Frankfurt mit 7:1 ab, wodurch die Wirgeser ob der besseren Tordifferenz gegenüber den Hessen den Sprung in die Zwischenrunde schafften. Sicherlich hatte es der krasse Außenseiter vor allem dem Modus zu verdanken, dass ihm am Ende ein mageres Pünktchen zu diesem Coup langte, denn nur jeweils der Letzte der drei Fünfergruppen musste bereits nach der Vorrunde die Segel streichen.

Das erfolgreichste Abschneiden eines EGC-Teams datiert indessen aus dem Jahr 2003. Da schnupperten die Schützlinge von Trainer Dirk Mittler nämlich sogar am Halbfinale. Wenn auch in der Endplatzierung letztlich „nur“ Rang zehn heraussprang, so kräftig hatte noch keine Westerwälder Mannschaft die Bundesligisten geärgert. Drei Siege und ein positives Torverhältnis reichten aber am Ende nicht ganz zur Sensation. Unvergessen für die Zuschauer auf den Rängen wird wohl das 5:3 gegen Schalke 04 sein, bei dem die Wirgeser zwischenzeitlich mit 4:0 vorne lagen. Bei den Knappen stand damals übrigens ein gewisser Manuel Neuer im Kasten.

Seitdem sind Siege der „Glas-Chemiker“ eine Rarität geworden, was vor allem mit der zunehmenden Professionalisierung der Nachwuchsarbeit in den Profiklubs zusammenhängen dürfte. Ein Jahr nachdem die Wirgeser 2003 für Furore gesorgt hatten, wiesen sie den 1. FC Kaiserslautern noch einmal mit einem 5:4 in die Schranken. Das aber sollte es – abgesehen von ein paar Unentschieden – für lange Zeit gewesen sein mit Erfolgen für die Einheimischen, für die es mittlerweile in erster Linie darum geht, sich anständig zu verkaufen.

Umso mehr ließ die Wirgeser Abordnung im vergangenen Jahr ihrer Freude freien Lauf, als die Sieglos-Serie nach 60 Spielen endlich ein Ende fand. Da war es dann auch egal, dass dies nicht gegen einen der etablierten Bundesligisten gelungen war, sondern „nur“ gegen den South Carolina United FC aus den Vereinigten Staaten.

Während weder die Westerwälder noch die US-Amerikaner je für den großen Triumph infrage kommen dürften, ist es gleichwohl seit jeher nahezu unmöglich, vorab den einen Titelfavoriten ausmachen zu können. Dafür ist der Hallenfußball mit Rundumbande einfach zu wenig berechenbar und die Intensität mit zahlreichen Spielen an nur zwei Tagen zu hoch, sodass in der Endabrechnung mehr denn je die Tagesform eine entscheidende Rolle spielt.

Der Modus: Vier von Sieben Gespielt wird beim Westerwälder Keramik-Cup in der Vorrunde in zwei Gruppen zu je sieben Mannschaften. Dabei spielt jeder gegen jeden. Jeweils die ersten vier Teams jeder Gruppe qualifizieren sich fürs Viertelfinale, das dann im K.o.-System ausgetragen wird. Bei Punkt- und Torgleichheit in der Vorrunde sowie bei einem Unentschieden in den Viertel- und Halbfinalspielen erfolgt ein Neunmeterschießen. Nur die beiden Finalspiele werden bei Bedarf um jeweils einmal fünf Minuten verlängert. Gespielt wird auch in diesem Jahr auf Kunstrasen.

So war etwa Borussia Dortmund 2001 nach zweiten Plätzen bei den nicht minder stark besetzten Turnieren in Gaildorf und Paderborn mit großen Erwartungen in den Westerwald gereist, ehe dann im Turnierverlauf früh die Erkenntnis reifte, dass es in Montabaur keine Chance geben würde, auch nur das Halbfinale zu erreichen. „Wir hatten einen schlechten ersten Tag“, meinte der damalige Co-Trainer Dietmar Fabisch. Dass ein schwacher Start jedoch nicht gleich das vorzeitige Aus bedeutet, bewies 2011 der VfB Stuttgart. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt steigerten sich die Schwaben zum Turniersieg.

Generell hat sich in all den Jahren gezeigt, dass es ratsam ist, sich die Kräfte einzuteilen. Nicht selten fehlten Teams, die am ersten Tag Vollgas gegeben haben, in der entscheidenden Phase die nötigen Körner für den ganz großen Wurf – was sich beispielsweise im Vorjahr eindrucksvoll bewahrheitete. Während die beiden Vorrundenersten 1. FC Köln und VfB Stuttgart im Viertelfinale scheiterten, erreichten mit dem FC Tokio Verdy und Lech Posen zwei ausländische Mannschaften die K.o.-Runde jeweils als Vierter auf den letzten Drücker. Dass die Polen dann mit einem 8:0-Kantersieg für ein überraschendes Turnierende sorgten, liefert einen weiteren Beleg dafür, dass sich ein Besuch beim Westerwälder Keramik-Cup stets bezahlt macht.

Premiere: Spiele sind live im Internet zu sehen

Auch nach mehr als drei Jahrzehnten ist der Westerwälder Keramik-Cup noch für Neuerungen offen. Wurde vor zwei Jahren zum ersten Mal auf Kunstrasen gespielt, wird es bei der 36. Auflage an diesem Wochenende zum ersten Mal eine Live-Übertragung der Spiele im Internet geben. Um die Übertragung realisieren zu können, setzt die ursprünglich aus dem Tennisbereich kommende Firma PlaySight ihr mobiles Videoanalysesystem ein. „Die Anfrage kam recht kurzfristig, aber das machen wir gerne möglich“, sagt Christian Klapthor von der Base Tennis Akademie aus Höhr-Grenzhausen, die für die aus Israel stammende Firma den Vertrieb in Westeuropa steuert. Neben der reinen Übertragung der Spiele gibt es auch einen Service für die Trainer: Sie können auf die Daten zugreifen, sich die Spiele ihrer Teams noch einmal anschauen oder das Filmmaterial nach ihren Bedürfnissen zusammenschneiden. Zum Livestream