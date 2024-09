Plus Bingen

Keine Gegneranalyse bei Hassia Bingen: Dilly verzichtet auf Kopfkino

Ein großes Thema beherrschte in dieser Woche das Training bei Hassia Bingen: das Üben von Torabschlüssen. „Mal schauen, ob das etwas bringt und die Jungs nun besser ihre Chancen nutzen“, sagt Günter Dilly, der Trainer der Binger, die am Sonntag um 15 Uhr in der Fußball-Landesliga Ost bei Phönix Schifferstadt antreten.