Ideale Bedingungen bei der Neuauflage des Ejot-Triathlons des TV Buschhütten: Strahlender Sonnenschein von einem wolkenlosen Himmel, 25 Grad Außentemperatur und das Wasser im Buschhüttener Freibad kam auch fast an diese Werte; dazu Tausende Zuschauer im Freibad, an der Radstrecke, der autobahnähnlich ausgebauten Hüttentalstraße und schließlich im Zielbereich. Kurzum: Es war ein perfekter Rahmen, um ein erlesenes Starterfeld mit nationalen Spitzencracks wie Jonathan Zipf (Ejot-Team), der das Rennen auf der Radstrecke mit einem Reifenschaden beenden musste, Florian Angert, Hawaii-Sieger Patrick Lange (beide Erdinger Alkoholfrei-Team), Andreas Böcherer (TriTeam Kaiserstuhl) und nicht zuletzt Andreas Niedrig (Autor des Buchs „Vom Junkie zum Ironman“), der als 50-Jähriger immerhin Zehnter in 1:50:51 Stunden wurde. Nicht zuletzt überzeugte eine nahezu perfekte Organisation durch den TV Buschhütten, der 220 Helfer und einige Moderatoren im Einsatz hatte.

Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung ausgefallen, weil ein neues Format ausprobiert werden sollte, das aber von den Sportlern nicht angenommen wurde. Nun also gab's die 31. Auflage nach ... Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung ausgefallen, weil ein neues Format ausprobiert werden sollte, das aber von den Sportlern nicht angenommen wurde. Nun also gab's die 31. Auflage nach ...

