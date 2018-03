Ton in Ton, einfach stimmig: In der silberfarbenen Kleidung von Team Deutschland hat Jacqueline Lölling aus Brachbach am Sonntagmittag den größten Moment ihres Lebens genossen. Als Zweite betrat die 23-Jährige das olympische Siegerpodest und nahm sichtlich bewegt, aber lächelnd die Silbermedaille in Empfang, für die sie an den beiden vorangegangenen Tagen so hart hatte kämpfen müssen und die sie in der Nacht von Pyeongchang so ausgelassen gefeiert hatte.

Eine Medaille für die Weltmeisterin, am besten die goldene: Fast schien es, als sei das bei den Winterspielen in Südkorea eine Selbstverständlichkeit. In Pyeongchang hatte die Brachbacherin vor einem ... Eine Medaille für die Weltmeisterin, am besten die goldene: Fast schien es, als sei das bei den Winterspielen in Südkorea eine Selbstverständlichkeit. In Pyeongchang hatte die Brachbacherin vor einem ...

Lesezeit für diesen Artikel (785 Wörter): 3 Minuten, 24 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.