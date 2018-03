Die „AK ladies open“ bleiben eine Wundertüte. „Wir haben ein so ausgeglichenes Feld, da kann jeder gewinnen“, hatte Turnierdirektor Razvan Mihai zu Wochenbeginn gemutmaßt. Alle? Ja, alle. Schon zum dritten Mal in fünf Jahren jubelte am Sonntagnachmittag nach dem Einzel-Finale eine Qualifikantin. Nach Iryna Shmynovich bei der Premiere im Jahr 2014 und Bibiane Schoofs vor zwölf Monaten setzte sich diesmal Harriet Dart im SRS-Sportpark durch. „Ich habe heute ein gutes Spiel gezeigt“, freute sich die 22-Jährige nach dem Zwei-Satz-Sieg (7:6, 6:2) über die Tschechin Karolina Muchova.

Dart wird sich an die Woche von Altenkirchen gerne zurückerinnern. Inklusive Doppel bestritt sie an neun Tagen acht Partien mit einem unerwarteten Ende. „Als ich herkam, habe ich niemals damit ...

Lesezeit für diesen Artikel (858 Wörter): 3 Minuten, 43 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.