Bei den deutschen Meisterschaften im Fahrradtrial witterten einige Frauen ihre große Chance. In Abwesenheit der Titelverteidigerin und Weltmeisterin Nina Reichenbach, die für einen Showauftritt gebucht worden war, ergab sich im hessischen Heiligenrode die vielleicht einmalige Gelegenheit, sich die nationale Krone aufzusetzen. Auch Larena Hees machte sich Hoffnungen. Doch für die 19-jährige aus Friedewald beginnt der Wettkampf nicht gut, neben einem Plattfuß am Vorderrad gleich zu Beginn schlägt sich ihre Nervosität nach der ersten Runde in 16 Fehlerpunkten nieder. Aber Hees lässt sich nicht unterkriegen, sie legt die Unsicherheit nach und nach ab und steigert sich kontinuierlich. In der finalen dritten Runde leistet sie sich nur noch fünf Strafpunkte – und wird am Ende Deutsche Meisterin.

„Bei mir klappt es am besten, wenn ich fahren kann ohne mir selbst Druck zu machen“, hat Larena Hees irgendwann mal über sich herausgefunden. Dass es nicht immer leicht ...

Lesezeit für diesen Artikel (820 Wörter): 3 Minuten, 33 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.