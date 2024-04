Plus Limburg/Herschbach Ein Mann des Wortes und neuer Ideen: Limburger Pallottinerpater Alexander Holzbach ist 70 Von Dieter Fluck i Ein Herzensanliegen ist dem Rektor Alexander Holzbach die Pallottiner-Buchhandlung, wo er hin und wieder zu einem Gespräch anzutreffen ist. Foto: Dieter Fluck Pater Alexander Holzbach zählt zu den bekanntesten Pallottinern. Er ist nicht nur Rektor des Limburger Missionshauses und dort Chef von 100 Bewohnern und Angestellten. Er ist ein Verkünder des Glaubens, ein Medienmann, der aus dem Kloster heraus mit neuen Initiativen in die Öffentlichkeit tritt. Heute, am 9. April, feiert Holzbach seinen 70. Geburtstag. In diesem Alter ist er unter den 47 Patres und Brüdern einer der jüngsten im Haus. Lesezeit: 2 Minuten

Der Jubilar ist sozusagen mit den Pallottinern groß geworden. In Herschbach als zweites von vier Kindern geboren und aufgewachsen, kamen regelmäßig Pallottiner zu Gottesdiensten in die Westerwaldgemeinde. Seit Beginn der 1960er-Jahre besuchte seine Familie (der Vater arbeitete in der Keramikindustrie und war nebenbei Landwirt) gelegentlich sonntags in der Pallottinerkirche das ...