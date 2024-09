Plus Bingen

Derby in Ingelheim: Hassia-Gegner mit neuem Trainer

Derby-Time, die Zweite: Im Juli trat Hassia Bingen bereits im Fußball-Verbandspokal bei der Spvgg Ingelheim an, am heutigen Freitag um 19.30 Uhr folgt nun der Vergleich in der Landesliga Ost.