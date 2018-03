Beim Münz-Silvesterlauf purzeln erneut die Rekorde: Kultveranstaltung zum Jahresende knackt erstmals die 1500-Teilnehmer-Grenze

Der Münz-Silvesterlauf ist seit Sonntagnachmittag nicht nur eine weitere Austragung traditionsreicher, er entwickelt sich in jeglicher Hinsicht auch von Jahr zu Jahr weiter: Er wird immer noch größer, seine Spitzenläufer namhafter und die Zeiten folglich schneller.

Die drei Erstplatzierten über 10,7 Kilometer hielten sich schon bei der Startfreigabe ganz vorne auf: Sieger Sören Kah (mit Sonnenbrille), Markus Schweikert (rechts daneben mit Startnummer 209) und Semere Fsehatsion (im roten Trikot der LG Rhein-Wied, Startnummer 1089). Fotos: René Weiss Foto: René Weiss

2071 Euro und 11 Cent zugunsten der Münz-Stiftung sammelte Mirko Dreiser im Jahr 2017. Der Ultraläufer und sein rund 20-köpfiges Team legten von Mayen aus rund 70 Kilometer laufend nach Montabaur zurück, gingen dort dann noch über 5 Kilometer an den Start und übergaben Bernhard Münz anschließend die prall gefüllte „Spendensau“.

Unter der Woche hatte sich Langstrecken-Ass Sören Kah erstmals für den Crosslauf durch die Wälder am Rande Montabaurs angemeldet, und dass der beste Europäer des Frankfurt-Marathons von 2012 bei der Siegerehrung auch ganz oben stehen sollte, war beinahe schon vorauszusehen. Silvesterläufe hat der bis Mitte Januar noch 35-Jährige schon einige bestritten, den großen in Trier zum Beispiel oder den im österreichischen Peuerbach, aber nur 25 Kilometer entfernt von seiner Heimat Birlenbach-Fachingen gab Kah seine Premiere. „Ich wollte Silvester bei meiner Familie verbringen, und deshalb habe ich mich diesmal für das regionale Event entschieden“, erklärte der Sieger, der über die längste angebotene Strecke von 10,7 Kilometern 35:43 Minuten benötigte und somit den den Streckenrekord von Markus Schweikert aus dem Jahr 2015 um 50 Sekunden nach unten drückte. Jener Markus Schweikert, der bis dato bei jeder Teilnahme in der Westerwälder Kreisstadt gewonnen hatte – viermal über fünf und zweimal über 10,7 Kilometer – und nun zum ersten Mal das Nachsehen hatte. „Das tut mir für Markus zwar etwas leid, aber darauf konnte ich keine Rücksicht nehmen“, schmunzelte Kah im Ziel. Diesmal belegte der 23-jährige Seriensieger von der LG Maifeld-Pellenz Rang zwei. 44 Sekunden hinter Kah, aber immerhin auch noch 6 Sekunden schneller als bei seinem Sieg von 2015. Platz drei ging an Semere Fsehatsion (LG Rhein-Wied).

Auch Kahs Oberschenkel brennen

Bevor der in Diensten des TSV Schott Mainz stehende ehemalige DLV-Kaderathlet den Zielbogen als Erster durchlief, musste aber auch er hart kämpfen. „Ich hatte viel über die schwierige Strecke gehört, aber das war wirklich sehr hart. An dem steilen Bergaufstück bei Kilometer fünf haben die Oberschenkel ganz schön was zu spüren bekommen“, beschrieb Kah, der sich nach drei Kilometern allmählich von Schweikert absetzte, aber zwischendrin noch einmal ins Grübeln kam: „Ich dachte, Markus könnte sich vielleicht noch einmal heransaugen, aber ich habe meinen Vorsprung auf der zweiten Hälfte der Strecke dann doch gehalten.“

Wenn selbst Sören Kah von einer „anstrengenden Strecke“ spricht, dann wird das die unzähligen Breitensportler beruhigen. Während die vielen Stammgäste in Montabaur das herausfordernde Profil ja bereits aus den vergangenen Jahren kannten, fragte sich der eine oder andere Silvesterlauf-Neuling, ob die Kletterpartie denn nie enden wolle.

Längst nicht mehr überraschen kann die 10,7-Kilometer-Runde Tina Schneider. Die gebürtige Michelbacherin siegte bereits zum vierten Mal in Folge. Mit ihrer Titelverteidigung rechnen konnte die 27-Jährige vom TuS Deuz nicht unbedingt, hatte sie nach ihrem großartigen Marathon-Debüt in Frankfurt als zwölftbeste Deutsche (2:50:13 Stunden) doch längere Zeit die Beine hochgelegt. „Ich wusste deshalb nicht richtig, wo ich stand“, sagte Schneider, nachdem sie „Top-Bedingungen und eine gute Strecke“ genossen hatte.

Seriensiegerin: Tina Schneider war bereits zum vierten Mal in Folge die schnellste Frau beim Münz-Firmenlauf über 10,7 Kilometer. Foto: René Weiss

Namen wie Sören Kah, Markus Schweikert und Tina Schneider bereichern den Silvesterlauf an der Spitze, aber das Hauptaugenmerk legt Initiator Bernhard Münz weiterhin auf den Breitensportcharakter. „Natürlich freue ich mich über Anmeldungen von Topläufern, aber mir sind 20 Hobbyläufer wichtiger als die Zusage eines Spitzenathleten. Anders als andere Silvesterlauf-Ausrichter würden wir niemals zum Beispiel afrikanische Top-Leute einkaufen. Uns sind die Jugend, aber auch die älteren Aktiven wichtig, die auch diesmal wieder sehr zufrieden waren.“ Viele davon kennt Münz seit Jahren. Wer einmal in Montabaur die Schuhe schnürt kommt nämlich gerne wieder, und das gibt in Verbindung mit denen, die den Silvesterlauf neu für sich entdecken immer wieder Rekordfelder. 1570 Teilnehmer machten sich diesmal auf den Weg, um das Jahr sportlich ausklingen zu lassen. Auf allen Ebenen wächst die Zahl der Laufbegeisterten. Besonders ins Auge sticht das beim Hund-und-Herrchen-Lauf: Waren es hier vor Jahresfrist von 39 Zwei- mit ihren Vierbeinern an der Leine, meldeten sich diesmal 58 „Teams“ an. Ganz vorne: Jule und Marc Prins, ein Ehepaar, das im Zughundesport schon zu Europa- und Weltmeisterschaftsehren kam.

Münz: Weiter optimieren

Wie in jedem Jahr werden sich Bernhard Münz und seine Mistreiter auch diesmal wieder zeitnah zusammensetzen und die Veranstaltung Revue passieren lassen. „Wir schauen immer, was man noch weiter optimieren kann.“ Gut möglich, dass bei der bevorstehenden Runde auch die Location mit Start und Ziel am Mons-Tabor-Bad thematisiert wird. Denn langsam aber sicher stößt das Gelände an seine Grenzen. Für den Münz-Silvesterlauf ist das jedoch ein Luxusproblem.

Von unserem Mitarbeiter René Weiss