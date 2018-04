Gleich zum Auftakt gibt es für die American-Football-Spieler der Montabaur Fighting Farmers mit das Beste, was die German Football-League (GFL) 2 zu bieten hat: Der Zweitliga-Aufsteiger aus dem Westerwald bekommt es im ersten Saisonspiel mit Erstliga-Absteiger Saarland Hurricanes zu tun. Die Partie im Mons-Tabor-Stadion beginnt am Samstag um 16 Uhr. Ungeschlagen durch die Regionalliga-Saison – so machten die Farmers im vergangenen Sommer den Aufstieg in die GFL 2 perfekt. In der GFL wollten die Saarland Hurricanes derweil ein Wörtchen mitreden im Kampf um die Meisterschaft – und fanden sich am Ende in der Relegation wieder. In der scheiterten die Saarländer, die so gar nicht auf Abstiegskampf eingestellt waren, am Zweitligisten aus Kirchdorf.

Die Heimspiele derMontabaur Fighting Farmers Samstag, 21. April, 16 UhrFarmers - Saarland Hurricanes Samstag, 5. Mai, 16 UhrFarmers - Straubing Spiders Samstag, 2. Juni, 16 UhrFarmers - Ravensburg Razorbacks Samstag, 7. Juli, 16 UhrFarmers ...

