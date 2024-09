Plus Von Daniel Fischer

A5: Spontan zwischen die Pfosten vom Feuerwehrfest aus – Bodendorf gewinnt auch dank schneller Hilfe

Von Daniel Fischer

i Mario Naaß (in Rot), eigentlich Tormann der Reserve, war für Bad Bodendorf spontan eingesprungen, nachdem sich Stammtorwart Eric Schulz beim Aufwärmen schwer verletzt hatte. Naaß kam auf Anruf spontan vom Feuerwehrfest in Kripp und trug zum 3:1-Sieg bei der SG Inter Sinzig bei. Foto: Vollrath

Kreis Rhein/Ahr. Tabellenführer SG Westum/Löhndorf hat sich am siebten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 5 knapp bei der SG Vinxtbachtal Brohl durchgesetzt. Auch die ärgsten Verfolger FC Plaidt, SC Saffig und SG Landskrone Heimersheim blieben allesamt in der Erfolgsspur, sodass es an der Tabellenspitze weiterhin eng zugeht.