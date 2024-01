Plus Limburg 3000 Demonstranten in Limburg: Klares Nein zu einem „alternativen“ Deutschland Wenn das jetzt kein Zeichen ist! Halb elf Uhr am Samstag füllt sich der Bahnhofsvorplatz langsam. Gute minus fünf Grad. An der Schiede ziehen die ersten Demonstranten ihre Plakate raus. Alles ist überschaubar. Aber die Alten, die Jungen, die Mütter mit Kindern, die Funktionäre, die Normalos – sie sind pünktlich. Und sie sind viele, sehr viele. Von Uwe Röndigs

Viktoria Spiegelberg-Kamens hat ein Mikro in der Hand, ein kleiner Verstärker steht auf dem kalten Boden. Sie wird in den nächsten halben Stunden überrollt. Von einer Welle von Menschen, die dem Aufruf des DGB und vieler anderer Organisationen gefolgt sind. Schnell ist die Technik überfordert. Schon am Bahnhof, mehr noch ...