Noch kein Olympia-Ticket für Buckelpistenteam

Die deutschen Buckelpistenfahrer haben eine weitere Qualifikationschance für die Olympischen Winterspiele verpasst. Beim Freestyle-Weltcup im amerikanischen Deer Valley war der 21. Platz von Marina Kaffka (Gaißach) noch das beste Resultat für das Team des Deutschen Skiverbandes.

Constanze Kraus (Bad Heilbrunn) wurde beim Sieg von Jennifer Heil aus Kanada 37. In der Herren-Konkurrenz kam der nach einem Trainingssturz mit schweren Prellungen gestartete Gerhard Blöchl (Eggenfelden) nicht über Rang 56 hinaus. Christoph Stark nahm wegen Knieproblemen gar nicht teil. Den Sieg holte sich hier der Franzose Guilbaut Colas.

Vor vier Jahren in Turin waren für den Deutschen Skiverband (DSV) Christoph Stark (Platz 15) und Blöchl (Platz 28) an den Start gegangen. Eine DSV-Frau war damals nicht dabei. Ein Ticket für Vancouver ist derzeit unwahrscheinlich. Nur Blöchl hat bislang die halbe Norm erfüllt. Letzte Qualifikationschance ist der Weltcup in Lake Placid in der nächsten Woche.