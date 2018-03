Hecken gewinnt Eiskunstlauf-Wettbewerb in Luxemburg

Sarah Hecken hat in Luxemburg den internationalen Eiskunstlauf-Wettbewerb «Coupe du Printemps» gewonnen.

Sarah Hecken hat den «Coupe du Printemps» gewonnen.

Foto: Hannibal Hanschke – DPA

Knapp zwei Wochen vor der Weltmeisterschaft in Nizza zeigte sich die Mannheimerin nach ihrer Schleimbeuteloperation vom November wieder einigermaßen in Form. Die WM-Elfte des Vorjahres überzeugte am Wochenende mit 138,91 Punkten. Zweite wurde die Italienerin Francesca Rio (135,25 Punkte) vor der Französin Maé-Bérénice Méité (131,97).

Im Kurzprogramm gelang Hecken erstmals in dieser Saison wieder ihre Parade-Kombination aus zwei dreifachen Toeloops, der dreifache Salchow war dagegen nicht einwandfrei. In der Kür punktete die 18 Jahre alte Abiturientin besonders mit den beiden dreifachen Toeloops und mit den Schrittfolgen. Unsauber waren allerdings der dreifache Flip und der dreifache Salchow.