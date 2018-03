Eiskunstläuferin Kim will nach Olympia 2014 aufhören

Nach langer Wettkampfpause hat die südkoreanische Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Kim Yu Na die Fortsetzung ihrer Karriere bis zu den Olympischen Winterspielen 2014 angekündigt.

Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Kim Yu Na will weitermachen.

Foto: Yonhapnews – DPA

An den Winterspielen im russischen Sotschi wolle sie teilnehmen, sich danach aber aus dem Amateur-Wettkampf zurückziehen, sagte die 21-Jährige vor laufender Kamera in einem Trainingszentrum in Seoul. «Sotschi wird kein Ende sein, sondern ein neuer Beginn.»

Sie würde es bedauern, wenn sie wegen des großen Drucks aufhöre, sagte Kim, die seit ihrem zweiten Platz bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr in keinem internationalen Wettkampf mehr angetreten ist. Seitdem nahm sie an verschiedenen Eis-Shows teil.

Sie habe es nach ihrem Olympiasieg 2010 in Vancouver schwierig gefunden, weitere Motivation zu finden, berichtete Kim. Ihre Wettkampfpause hatte vor allem in ihrer Heimat, wo sie nach der ersten Goldmedaille für eine koreanische Eiskunstläuferin als eine Art Volksheldin verehrt worden war, Spekulationen ausgelöst. Bisher hatte sie sich nie eindeutig zu ihren weiteren Karrierezielen geäußert. Nach dem Rückzug vom aktiven Sport könne sie sich vorstellen, als Mitglied der Athletenkommission des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zu arbeiten, betonte Kim nun.