Deutsche Curling-Frauen bei WM mit gutem Start

Die deutschen Curling-Frauen haben auch ohne die verletzte Andrea Schöpp bei der WM in Kanada am Wochenende mit zwei Siegen einen guten Auftakt erwischt.

Die Mannschaft um Skip Melanie Robillard gewann gegen Schottland mit 7:6.

Foto: Tannen Maury – DPA

Die Mannschaft um Skip Melanie Robillard vom SC Riessersee startete am Samstag in Lethbridge mit einem 6:3-Sieg über Dänemark und gewann dann am Sonntag gegen Schottland 7:6 nach Zusatz-End.

In der Gruppenphase spielen alle zwölf WM-Teams zunächst gegeneinander. Beim Turnier nahe der Rocky Mountains geht es neben dem Titel auch um wichtige Qualifikationspunkte für die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi. Allerdings muss das deutsche Team ohne seine etatmäßige Spielführerin auskommen: Die 47-jährige Andrea Schöpp verletzte sich kurz vor WM-Beginn und fehlt mit einer Knieblessur.