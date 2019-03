Es gibt viel zu tun im deutschen Eiskunstlauf nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der WM in Der 13. Rang der Paarläufer Hase/Seegert war die beste Platzierung. Ein „Weiter-so“ kann es für die Deutsche Eislauf-Union nicht geben: Gefordert sind die Trainer.

Saitama (dpa). Ein Jahr nach dem Olympia-Triumph von Aljona Savchenko/Bruno Massot steckt der deutsche Eiskunstlauf in einer tiefen Krise.„Wir sind an einem Wendepunkt angekommen, an dem wir uns fragen müssen, ...