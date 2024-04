Osnabrück

2. Liga

Stadt sperrt Osnabrücker Stadion: Schalke-Spiel vor Absage

Von dpa

i ARCHIV - Schalkes Ron Schallenberg (l) und Mickaël Cuisance vom VfL Osnabrück im Hinspiel. Das Rückspiel steht vor der Absage. Foto: Bernd Thissen/dpa

In einem Teil des Osnabrücker Stadions gibt es Probleme an der Dachkonstruktion. Die Stadt verbietet vorerst die Nutzung. Die Partie gegen Schalke am Wochenende steht vor der Absage.