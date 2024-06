Gelsenkirchen

2. Liga

Schalke verpflichtet Ex-Nationalspieler Younes

Von dpa

i ARCHIV - Amin Younes spielt künftig für den FC Schalke 04. Foto: Federico Gambarini/dpa

Amin Younes ist in seiner Karriere viel herumgekommen. In der kommenden Saison will er in der 2. Bundesliga für Furore sorgen.