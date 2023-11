Schalke stoppt befreundete Nürnberger mit spätem Siegtor

Dominick Drexler (l) brachte Schalke beim Sieg in Nürnberg in Führung. Foto: Daniel Löb/dpa – WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Nürnberg (dpa) – Danny Latza köpfte in der 89. Minute nach einem Freistoß das Tor zum 2:1 (1:0) für die Gäste, die unter dem Belgier im dritten Punktspiel den zweiten Erfolg nacheinander bejubelten. Dominick Drexler hatte Schalke in der 36. Minute in Führung gebracht. Florian Flick glich gegen seinen Ex-Verein aus (47.). In der zweiten Hälfte waren die Nürnberger das bessere Team, konnten ihre Torchancen aber nicht verwerten.

Ausverkauftes Haus

Die 50.000 Zuschauer im ausverkauften Max-Morlock-Stadion zelebrierten die einzigartige Fan-Freundschaft der beiden Traditionsclubs, während die Profis auf dem Platz verbissen um die Punkte kämpften. Dem jungen FCN-Team war das gewachsene Selbstvertrauen anzumerken, aber Schalke war zunächst gefährlicher. Nach einem langen Ball setzte sich Kenan Karaman gegen Ahmet Gürleyen im Strafraum durch. Drexler verwertete das Zuspiel zur Pausenführung.

Mit viel Energie und Pokal-Joker Felix Lohkemper kamen die Nürnberger aus der Kabine. Nach dem 1:1 des wenig später verletzt ausgewechselten Mittelfeldspielers Flick bot sich Benjamin Goller sogar die Chance zum Doppelschlag. Sein Schuss wurde soeben vor der Linie geklärt (49.). Kanji Okunuki hatte in der 85. Minute die letzte gute, aber auch vergebene FCN-Chance. Das Siegtor erzielte dann der eingewechselte Latza für Schalke.