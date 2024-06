Österreicher Struber neuer Trainer des 1. FC Köln

Anzeige

Köln (dpa). Noch rechtzeitig vor dem Trainingsstart in zwei Wochen hat Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln den Österreicher Gerhard Struber als neuen Trainer verpflichtet. Der 47 Jahre alte Nachfolger von Timo Schultz, dessen Vertrag nicht verlängert wurde, unterschrieb nach Angaben des FC bereits am Dienstag einen Vertrag, genaue Angaben über die Laufzeit machten die Kölner nicht.

Struber beginnt seine Tätigkeit demnach am 21. Juni, wenn die Leistungsdiagnostik ansteht. Am 24. Juni ist der offizielle Trainingsstart am Geißbockheim, dann soll der neue Coach des Fußball-Zweitligisten vorgestellt werden.

«Ich gehe die Aufgabe mit sehr viel Vorfreude an», sagte Struber, der zuletzt Red Bull Salzburg trainierte und zuvor beim Wolfsberger AC sowie dem englischen Zweitliga-Club FC Barnsley beschäftigt war. «Ich möchte sehr schnell und richtig tief in die FC-Welt eintauchen, um unseren Zielen nachzujagen und sie auch zu erreichen», sagte Struber.

Kölns Geschäftsführer Christian Keller freut sich, einen Trainer gefunden zu haben, der seiner Meinung nach perfekt zur Philosophie des FC passt. «Exemplarisch seien seine Passfähigkeit zur FC-Spielidee sowie seine Kompetenz und Erfahrung in der Entwicklung junger Spieler genannt», sagte Keller.