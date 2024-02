2. Liga

Kaiserslautern

Niederlage gegen Paderborn: FCK weiter in der Krise

Der 1. FC Kaiserslautern rutscht in der 2. Fußball-Bundesliga immer tiefer in den Tabellenkeller. Gegen den SC Paderborn verloren die Pfälzer vor 36.344 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion mit 1:2 (1:0). Während die Gäste damit den Anschluss an die Aufstiegsplätze herstellten, kassierte Kaiserslautern die neunte Niederlage aus den vergangenen zehn Partien.