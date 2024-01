Kevin-Prince Boateng gedenkt Bernstein: «Rest in Heaven»

ARCHIV – Kay Bernstein von Fußball-Zweitligist Hertha BSC ist unerwartet gestorben. Foto: Soeren Stache/dpa – WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Berlin (dpa). Hertha-Urgestein Kevin-Prince Boateng hat nach dem unerwarteten Tod von Club-Präsident Kay Bernstein im Alter von 43 Jahren seine Anteilnahme zum Ausdruck gebracht.

«Rest in Heaven Kay», schrieb der gebürtige Berliner in einer Instagram-Story. Dazu stellte der Ex-Profi ein Foto der beiden bei Boatengs Verabschiedung im Olympiastadion Ende September 2023. Bernsteins Tod war am Dienstag bekannt geworden und hatte bundesweit für Bestürzen gesorgt.

Auch Herthas aktueller Kapitän Toni Leistner teilte bei Instagram eine Nachricht. «Wir werden Hertha zu dem machen, wie du sie dir vorgestellt hast. Eine ehrliche Einheit, WIR-Gefühl und vor allem eine Familie», schrieb der 33-Jährige.

Das Fan-Bündnis «Unsere Kurve» schrieb in einem Statement: «Seit unserem Bestehen war Kay immer wieder bei uns präsent und stets ein verlässlicher Partner. Viele unter uns sahen in ihm einen Leuchtturm im Irrsinn des modernen Fußballs. Unsere Kurve wünscht dem ganzen Verein Hertha BSC, vor allem aber seiner Familie viel Kraft in dieser schweren Zeit!»