Kein Motzen: HSV-Trainer Baumgart gefällt Kader

Hamburg (dpa). HSV-Trainer Steffen Baumgart ist zufrieden mit seinem Kader. Nach der Verpflichtung des Schweizer Rechtsverteidigers Silvan Hefti hat der Hamburger SV die wichtigsten Stellen besetzt. «Ich war vorher mit dem Kader zufrieden und bin jetzt ein Stück noch zufriedener», sagte Baumgart bei der Pressekonferenz des Fußball-Zweitligisten zur Partie gegen Hertha BSC.

Der 26-jährige Hefti ist der vierte Zugang der Hanseaten nach dem offensiven Mittelfeldspieler Adam Karabec (Sparta Prag), dem defensiven Mittelfeldspieler Daniel Elfadli (1. FC Magdeburg) und Stürmer Davie Selke (1. FC Köln).

Beim 2:1-Erfolg zum Auftakt in Köln vor einer Woche standen Karabec und Elfadli in der Startelf, Selke war an alter Wirkungsstätte in der Nachspielzeit eingewechselt worden.