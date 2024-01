FC St. Pauli zurück an der Spitze

St. Paulis Torwart Nikola Vasilj feiert den Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern. Foto: Michael Schwartz/dpa – WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Hamburg (dpa). Der FC St. Pauli hat mit einem Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern die Tabellenführung der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert.

Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler gewann vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion mit 2:0 (1:0). Für St. Pauli trafen Elias Saad (34. Minute) und Marcel Hartel (64.). Für Kaiserslautern ist es die siebte Liga-Niederlage in Serie.

Dank Sturmjuwel Can Uzun legte der 1. FC Nürnberg einen Traumstart in die Rückrunde hin und vermieste Mersad Selimbegovic sein Debüt als Trainer von Hansa Rostock. Mit einem Doppelpack in der 15. und 36. Minute war Teenager Uzun beim 3:0 (2:0) vor 27.763 Zuschauern der Mann des Spiels. Den dritten Treffer für die Nürnberger erzielte Jens Castrop (51.). Die Mannschaft von Trainer Cristian Fiel kann sich in der Tabelle weiter nach oben orientieren, die Rostocker rutschten dagegen von Relegationsplatz 16 auf den direkten Abstiegsrang 17 ab.

Aufsteiger SV Elversberg stoppte seine Niederlagenserie zum Start in die Rückrunde. Die Saarländer trennten sich vor 8150 Zuschauern 2:2 (0:1) von Hannover 96 und feierten nach zuletzt drei Niederlagen wieder einen Punktgewinn. Die Gäste aus Niedersachsen hingegen blieben auch im sechsten Spiel in Folge ohne Sieg und hängen ebenso wie Elversberg im Tabellenmittelfeld fest. Die Tore für Hannover erzielte Nicolo Tresoldi (8. Minute/69.). Für Elversberg trafen Jannik Rochelt (57.) und Frederik Jäkel (60.).