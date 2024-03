Einigung erzielt: Hürzeler bleibt Trainer beim FC St. Pauli

Hamburg (dpa). Aufstiegskandidat FC St. Pauli und Trainer Fabian Hürzeler haben sich nach monatelangen Verhandlungen doch noch auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Das gab der Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga bekannt.

Beide Seiten vereinbarten Stillschweigen zu den Details. Ob darin also eine Ausstiegsklausel für den Wechsel zu einem anderen Club enthalten ist, dazu äußerten sich die Hamburger nicht.

«Ich glaube, dass die Gespräche immer sehr vertrauensvoll waren», sagte der Trainer vor der Partie am Sonntag gegen Hertha BSC (13.30 Uhr/Sky). «Ich bin sehr froh, dass ich meinen Vertrag hier verlängert habe und freue mich extrem auf die weitere Zusammenarbeit», fügte der 31-Jährige hinzu.

Hürzeler war im Dezember 2022 vom Co- zum Cheftrainer des Kiezclubs befördert worden. Damals stand die Mannschaft auf dem 15. Tabellenplatz. Mittlerweile ist St. Pauli Spitzenreiter, Aufstiegsfavorit und Hürzeler ein begehrter Trainer, der in den vergangenen Wochen auch schon mit dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht wurde. Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung begannen bereits im vergangenen September. Medienberichten zufolge bestanden Hürzeler und seine Beratungsagentur lange auf eine Ausstiegsklausel.