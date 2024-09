Fußball: Nationalmannschaft, Nations League, Abschlusstraining vor dem Spiel in den Niederlanden, Deutschlands Emre Can (l) und Chris Führich in Aktion während des Abschlusstrainings in Amsterdam. (zu dpa: «Windböen und Regen: DFB-Elf gegen Holland unterm Hallendach») Foto: Federico Gambarini/DPA