Fußball: Nationalmannschaft, Nations League, Abschlusstraining vor dem Spiel in den Niederlanden, Deutschlands Aleksandar Pavlovic (l-r), Niclas Füllkrug, Florian Wirtz und Deniz Undav in Aktion während des Abschlusstrainings in Amsterdam. (zu dpa: «Undav stürmt für angeschlagenen Füllkrug gegen Holland») Foto: Federico Gambarini/DPA