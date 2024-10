U21 ohne Beier und Rosenfelder – «Drucksituation gelegen»

Nach dem gesicherten Gruppensieg will die deutsche U21 die EM-Qualifikation mit einem Sieg beenden. Für Gegner Polen geht es um viel. Trainer Di Salvo kündigt Umstellungen an. Gibt es ein Debüt?

Lodz (dpa). Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss im abschließenden Spiel der EM-Qualifikation auf Maximilian Beier und Max Rosenfelder verzichten. Der Dortmunder Offensivspieler Beier, der beim 2:1 gegen Bulgarien Torschütze war, fehlt am Dienstag (17.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Lodz gegen Polen krank. Der Freiburger Verteidiger Rosenfelder hatte im Vorfeld bereits Rückenprobleme und bekam nun noch einen Schlag ab.

Durch die Pause soll sein Mitwirken am nächsten Bundesliga-Spieltag nicht weiter gefährdet werden. Die deutsche Auswahl ist seit dem Erfolg gegen Bulgarien vorzeitig als Gruppensieger für die EM qualifiziert.

«Drucksituation, die gelegen kommt»

«Das bedeutet aber nicht, dass wir das Spiel jetzt irgendwo locker angehen wollen. Für uns ist jedes Spiel wichtig, auch in der Entwicklung als Mannschaft, aber vor allem auch für einzelne Spieler», sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo. Er kündigte an, dem «einen oder anderen Spieler» eine Einsatzchance zu geben. Polen könnte sich mit einem Sieg vor rund 12.000 Zuschauern sicher als einer der besten Gruppenzweiten für die EM-Endrunde vom 11. bis 20. Juni in der Slowakei qualifizieren.

«Eine Drucksituation, die mir jetzt ganz gelegen kommt», sagte Di Salvo. Die Profis sind alleine schon wegen ihrer persönlichen EM-Chance auf Eigenwerbung bedacht. «Für die einen Spieler ist es eine richtig gute Chance, sich noch mal zu zeigen, aber auch wir als Mannschaft wollen den Polen keine Chance lassen und am besten nicht mit ins Turnier lassen», sagte der Kölner Abwehrspieler Jan Thielmann.

Weitere Planungen laufen

Bis zur EM-Endrunde hat die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes nach dem Polen-Match noch vier weitere Spiele. Am 15. November steht ein Testspiel gegen einen noch nicht feststehenden Gegner in Aachen an. Der Wunsch ist es, wenige Tage später in Frankreich zu spielen, was aber noch vom Ende der EM-Qualifikationsrunde am Dienstagabend abhängig ist. Geplant sind für den März zwei weitere Vorbereitungspartien.

Weiteres Debüt?

Der Fokus liegt ohnehin erst mal auf dem Polen-Spiel. «Wir nehmen das seriös», sagte Innenverteidiger Bright Akwo Arrey-Mbi vom SC Braga. Nach dem Debüt von Paul Wanner (Heidenheim) gegen Bulgarien darf nun Hendry Blank (Salzburg) auf seinen ersten Einsatz für de U21 hoffen.