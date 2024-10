Torwartkandidaten: Arbeitsteilung von Nübel und Baumann

Anzeige

Zenica (dpa). Bei den Torhütern der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zeichnet sich eine Arbeitsteilung in der Nations League ab. Bei der Abschlusspressekonferenz am Donnerstag vor dem Spiel am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina wird laut Angaben des Deutschen Fußball-Bundes Alexander Nübel auf dem Podium sitzen – ein klares Indiz dafür, dass der 28-Jährige vom VfB Stuttgart einen Tag später auch spielt.

Für Oliver Baumann (34) wäre dann die Partie drei Tage später in München gegen die Niederlande das erste Länderspiel. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte dem Profi der TSG Hoffenheim das Debüt in Aussicht gestellt: «Olli hat es auch mal verdient, ein Länderspiel zu kriegen. Das wird auch so sein», hatte Nagelsmann gesagt.

Als dritter Torwart steht Janis Blaswich (33) von Red Bull Salzburg im Kader. Nagelsmann hatte umplanen müssen, weil sich Stammtorwart Marc-André ter Stegen schwer am Knie verletzt hatte und monatelang ausfällt.