Frankfurt/Main (dpa) – Angelo Stiller ist der einzige Neuling im Kader von Julian Nagelsmann für die ersten Länderspiele nach der Heim-EM. Der 23 Jahre alte Stuttgarter wurde erstmals vom Bundestrainer in das Aufgebot für die Spiele der Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League gegen Ungarn am 7. September in Düsseldorf und drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande berufen.

Trotz des Rücktritts von Kapitän İlkay Gündoğan sowie der Rio-Weltmeister Manuel Neuer, Toni Kroos und Thomas Müller verzichtet Nagelsmann auf einschneidende personelle Neuerungen im Vergleich zu seinem EM-Personal. Nicht mit dabei ist überraschend Antonio Rüdiger. Der Innenverteidiger von Real Madrid werde «nach einem intensiven Sommer» in Absprache mit dem Bundestrainer die Zeit zur Regeneration nutzen, teilte der DFB mit.

Fußball, UEFA Euro 2024, EM, Spanien – Deutschland, Finalrunde, Viertelfinale, Stuttgart Arena, Deutschlands Antonio Rüdiger vor dem Spiel. (zu dpa: «Stiller einziger Nagelsmann-Neuling – Pause für Rüdiger») Foto: Federico Gambarini/DPA

«Generell waren wir sehr zufrieden, wie jeder einzelne Spieler bei der EM seine Rolle ausgefüllt hat. Deshalb möchten wir jetzt in den ersten Spielen nach dem Turnier dem EM-Kader die Chance geben, sich wieder zu präsentieren», begründete Nagelsmann seine Personalauswahl. Stiller habe «schon in der vergangenen Saison und auch jetzt wieder sehr gute Leistungen gezeigt».

Kader wieder auf Wunschgröße

Nagelsmann reduzierte sein Aufgebot von 26 Turnierakteuren auf seine eigentliche Wunschgröße von 23 Spielern. Statt Neuer ist Alexander Nübel (27) als dritter Torwart dabei. Kurz vor der EM war der Stuttgarter von Nagelsmann aus dem Kader gestrichen worden. Wie erwartet wieder dabei ist Aleksandar Pavlovic (20). Der junge Münchner hatte wegen einer Mandelentzündung auf die EM-Teilnahme verzichten müssen.

Neben Rüdiger fehlt aus dem EM-Tross auch noch Leroy Sané, der nach seiner Leistenoperation in München am Comeback arbeitet. Sein Club-Kollege Serge Gnabry wurde trotz guter Saison-Frühform nicht ins DFB-Team zurückgeholt.

Kimmich-Verkündung steht aus

Offen ist noch, wer Nachfolger von Kapitän Gündoğan wird. Klarer Favorit ist Joshua Kimmich. Nagelsmann wird die Entscheidung vermutlich am Montag verkünden, wenn er den Kader knapp neun Wochen nach dem EM-Aus im Viertelfinale gegen Spanien wieder im Teamquartier in Herzogenaurach versammelt.

Die DFB-Elf bestreitet in diesem Jahr noch sechs Länderspiele – alle in der Nations League. Gruppengegner sind bis November je zweimal Ungarn, die Niederlande und Bosnien-Herzegowina.