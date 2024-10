Rudi Völler (M), der Trainer der deutschen Fußball Nationalmannschaft, schneidet am Donnerstag (10.10.2002) in Sarajevo (Bosnien-Herzegowina) im SFOR-Feldlager Rajlovac eine Torte in Form eines Fußballfeldes an. Rechts der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, Gerhard Mayer-Vorfelder. 2.v.r . Gerhard Stelz, der Kommandeur des deutschen Kontingents. Deutsche Soldaten haben die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Rahmen der Länderspielreise nach Bosnien-Herzegowina in das Feldlager eingeladen. Am Freitag (11.10.2002) spielt Deutschland in Sarajewo ein Freundschaftsspiel gegen Bosnien-Herzegowina dpa/lsw (zu dpa: «Rote Karten, Bundeswehr: Was Völler 2002 in Bosnien erlebte»)

Foto: Bernd Weißbrod/DPA