Oranje-Team mit fünf Bundesliga-Profis gegen Deutschland

Frankfurt/Main (dpa) – Bondscoach Ronald Koeman hat insgesamt fünf Bundesliga-Profis in den Kader der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft für das Testspiel gegen Deutschland am 26. März in Frankfurt am Main nominiert.

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Matthijs de Ligt (Bayern München), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig) und Wout Weghorst (1899 Hoffenheim) stehen im Aufgebot, das Koeman am Freitag veröffentlichte.

Insgesamt berief Koeman 26 Spieler, darunter auch die zuletzt nicht mehr berücksichtigten Routiniers Memphis Depay und Georginio Wijnaldum. Nicht dabei ist der frühere Münchner Joshua Zirkzee, der eine starke Saison beim FC Bologna in Italien spielt, nun aber verletzt passen muss.

Vier Tage vor dem Prestigeduell mit Deutschland spielt das Oranje-Team in Amsterdam gegen Schottland. Bei der Europameisterschaft in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) treffen die Niederlande auf Frankreich, Österreich und einen noch in den Playoffs zu ermittelnden Gegner.