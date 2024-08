29.05.2018, Italien, Eppan: Fußball, Nationalmannschaft, Deutschland, Trainingslager zur Vorbereitung auf die Fußball-WM. Joshua Kimmich (r), Sami Khedira (M) und weitere Spieler in Aktion beim Mannschaftstraining. (zu dpa: «Neuer DFB-Kapitän: Khedira plädiert für Kimmich»)

Berlin (dpa). Joshua Kimmich wäre aus Sicht von Ex-Weltmeister Sami Khedira die richtige Wahl als neuer Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft. Nach dem Rücktritt von Ilkay Gündogan muss Bundestrainer Julian Nagelsmann vor den anstehenden Länderspielen im September einen Nachfolger bestimmen. Nagelsmann gibt heute das Aufgebot für die Nations-League-Partien gegen Ungarn am 7. September in Düsseldorf und drei Tage später gegen die Niederlande in Amsterdam bekannt.

Khedira (37) sprach sich im TV-Sender Sky für Bayern-Profi Kimmich (29) aus, mit dem er in der Nationalmannschaft noch zusammengespielt hat. «Er ist sehr umstritten, aber ich glaube auch, weil er umstritten gemacht worden ist aus verschiedensten Richtungen und auch von verschiedensten Experten», sagte Khedira.

Der frühere Nationalspieler betonte weiter: «Aber wenn man ihn kennt, wenn man seinen Ehrgeiz kennt, wenn man auch seine sportliche Qualität kennt, aber auch sein Anspruchsdenken, Führungsrollen zu übernehmen, glaube ich, dass er der ideale Nachfolger wäre für Ilkay Gündogan, wenn er geschützt und wenn er unterstützt wird.»

Nach den Nationalmannschafts-Abschieden seiner einstigen Weltmeister-Kollegen Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Müller sowie von Gündogan sieht Khedira die kommende Zeit bis zur WM 2026 auch als Chance. «Eine Chance für junge Spieler, eine Chance für das Trainerteam, wieder etwas frischen Wind reinzubringen», sagte Khedira und nannte als ein Beispiel Angelo Stiller vom VfB Stuttgart. Der 23-Jährige darf hoffen, dass ihn Nagelsmann nominiert.