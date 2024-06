Nach Regen: Nürnberg erwartet keine Auswirkung auf DFB-Spiel

Nach starken Regenfällen ist das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Nürnberg nicht in Gefahr. Gegner Ukraine musste im Vorfeld umplanen.

ARCHIV - Das Länderspiel in Nürnberg ist nicht in Gefahr.

ARCHIV - Das Länderspiel in Nürnberg ist nicht in Gefahr. Foto: dpa

Anzeige

Nürnberg (dpa) – Nach den starken Regenfällen kann das Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Ukraine wie geplant stattfinden. Im Vergleich zu anderen Teilen des Freistaats sei Nürnberg einigermaßen glimpflich durch das Wochenende gekommen, sodass es mit Blick auf das Länderspiel Abend keine Einschränkungen oder Auswirkungen gebe, lautete die Auskunft der Stadt Nürnberg vom Morgen.

Von Polizeiseite hatte es am Wochenende bereits die Auskunft gegeben, dass die Abläufe rund um das Länderspiel wie geplant stattfinden könnten.

Erst Ukraine, dann Griechenland

Die Partie am Abend (20.45 Uhr/ARD) ist das erste von zwei Test-Länderspielen für die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem EM-Start. Am kommenden Freitag folgt in Mönchengladbach die Turniergeneralprobe gegen die griechische Auswahl. Bei der EM (14. Juni bis 14. Juli) sind Schottland, Ungarn und die Schweiz Gegner der deutschen Mannschaft.

Ukraine verlegt Training

Die Ukraine hatte ihr Abschlusstraining nach den starken Regenfällen aus dem Max-Morlock-Stadion in Nürnberg nach Erlangen verlegt, um den Rasen zu schonen. Bei der EM trifft das Team von Trainer Serhij Rebrow in der Gruppenphase auf Belgien, Rumänien und die Slowakei.