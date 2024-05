Müller froh über Trainerlösung: «Sattelfest in die Zukunft»

Bald soll in München ein neuer Trainer gefunden sein – dem Vernehmen nach steht die Unterschrift von Vincent Kompany kurz bevor. In Thüringen äußerte sich Thomas Müller grundsätzlich.

Blankenhain (dpa). Bayern-Profi Thomas Müller hat es im EM-Trainingslager der Fußball-Nationalmannschaft begrüßt, dass die lange Trainersuche beim deutschen Rekordmeister mit der bevorstehenden Verpflichtung des Belgiers Vincent Kompany vor dem Ende steht.

«Falls es wirklich stimmt – und es wirkt ja so -, bin ich erstmal froh, dass wir im Verein jetzt einen Trainer haben und sozusagen in die Planung gehen können», sagte der 34 Jahre alte Müller in Blankenhain. «Und alles Weitere passiert dann im Juli.»

Ihn persönlich tangiere die Trainerthematik jetzt erstmal nicht. «Das ist komplett ausgeblendet», sagte Müller angesichts der anstehenden Europameisterschaft. «Aber klar bin ich froh, dass wir da im Verein jetzt sattelfest in die Zukunft schauen können.»

Zu Kompany äußerte sich Müller in der DFB-Pressekonferenz nicht konkret. Der 38 Jahre alte Belgier soll vom englischen Premier-League-Absteiger FC Burnley zum FC Bayern wechseln und in München die Nachfolger von Thomas Tuchel antreten. Wie die «Bild» berichtet, ist der Vertrag mit Kompany ausgehandelt. Er könnte schon am Mittwoch bis zum Sommer 2027 unterschreiben.