Mit Sané und Raum gegen Dänemark – Füllkrug auf der Bank

Dortmund (dpa). Bundestrainer Julian Nagelsmann nimmt in der Startformation der Fußball-Nationalmannschaft im EM-Achtelfinale gegen Dänemark überraschend drei Änderungen vor. Neben dem Dortmunder Lokalmatador Nico Schlotterbeck, der den gesperrten Jonathan Tah in der Abwehr ersetzt, kommen auch David Raum und Leroy Sané neu ins Team.

Abwehrchef Antonio Rüdiger ist rechtzeitig nach seiner Zerrung aus dem Schweiz-Spiel fit geworden und kann in der Abwehr neben Schlotterbeck verteidigen. Torjäger Niclas Füllkrug sitzt dagegen auch im vierten Turnierspiel als Joker auf der Bank. Kai Havertz beginnt wie in der Gruppenphase im Sturm. Der Leipziger Raum beginnt links hinten für Maximilian Mittelstädt. Bayern-Profi Sané ersetzt in der Offensive Florian Wirtz.

«Die Spieler, die reinkommen, haben es verdient durch eine gute Trainingswoche», sagte Nagelsmann kurz vor dem Anpfiff bei MagentaTV. «Es sind alles Für-Entscheidungen, keine gegen. Das sind zwei Weltklassespieler. Heute haben wir uns für Leroy entschieden.» Wirtz und Mittelstädt seien «natürlich» enttäuscht, «dass sie nicht von Beginn an spielen», sagte Nagelsmann. «Genauso wie Füllkrug. Aber sie haben es gut aufgenommen.»

Die deutsche Startelf:

Neuer – Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum – Andrich, Kroos – Sané, Gündogan, Musiala – Havertz